Immaginare un Mondo senza smartphone? Impossibile! Nell’era moderna, comunicare senza dispositivi elettronici sarebbe un’utopia davvero fuori dall’immaginario collettivo.

A concretizzare, in tempo reale, tutti i nostri desideri ci pensa lei: la tecnologia. Oggigiorno, infatti, tutto o quasi è possibile con un semplicissimo “clic” e rinunciarci sarebbe impensabile.

In questo contesto, la telefonia regna sovrana e gli smartphone diventano sempre di più amici e “confidenti” di noi umani. La verità è che non possiamo più fare a meno di questi strumenti e questo WhatsApp lo sa!

L’applicazione informatica di messaggeria istantanea, creata nel 2009 e ora di proprietà di Meta Platforms, infatti, è sempre più vicina ai suoi utenti.

WhatsApp viene arricchito continuamente di nuove funzioni, in modo da rendere la messaggistica ancora più appetibile e utilizzata dalle persone.

Suggeriamo, però, di prestare attenzione all’ultimo aggiornamento di WhatsApp, più comodo per gli utenti ma anche chi vorrebbe spiarci il telefono

Trovarsi con il cellulare scarico, non avere la possibilità di connettersi al WiFi o terminare i GB a disposizione sono dei veri incubi per gli internauti. A tal proposito, segnaliamo che esiste un’azione semplicissima per far durare più a lungo la batteria del telefono.

Inoltre, non tutti sanno che è possibile usufruire di una linea WiFi gratis grazie a queste 3 semplici mosse.

Chi utilizza WhatsApp conosce già la possibilità di usufruire dell’app tramite il pc. Con WhatsApp Web, infatti, è possibile attivare l’app di messaggistica istantanea anche su pc e Mac tramite Chrome, Firefox e Safari.

Questa funzione consente, quindi, di inviare messaggi, foto, audio e video anche senza avere a portata di mano il nostro cellulare, purché sia attivo e connesso ad internet.

Queste le condizioni fino a qualche giorno fa. Oggi, infatti, bisognerebbe fare attenzione all’ultimo aggiornamento di WhatsApp perché alcune novità potrebbero rendere più vulnerabile la nostra privacy.

Servizi disponibili anche offline

È possibile usare WhatsApp sul Web, desktop, e altri dispositivi collegandoli al telefono, fino ad un massimo di quattro dispositivi collegati e un telefono alla volta. Una novità assoluta è che per usare WhatsApp sui dispositivi collegati, il telefono non deve per forza essere online.

Dunque, sarà possibile utilizzare WhatsApp sul Web anche con il cellulare spento, fino ad un massimo di 14 giorni.

Questa novità sarà molto comoda per gli utenti che potrebbero, ad esempio, avere momentaneamente il telefono rotto o scarico. Il facile accesso anche offline, però, aumenta le possibilità di poter essere spiati su altri dispositivi. Ovviamente, ci sarà sempre bisogno di una prima registrazione sul dispositivo da cui vogliamo accedere alle chat. Tuttavia, ricordiamo che i dati saranno salvati in automatico, quindi fruibili più e più volte.

Dunque, meglio stare in guardia e controllare questa funzione sullo smartphone per disattivarla evitando, così, occhi indiscreti sulle chat di WhatsApp.