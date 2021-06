L’estate è la stagione più attesa dell’anno. È un periodo che ci dona un senso di leggerezza e spensieratezza che durante gli altri mesi dell’anno manca. Voglia di libertà che si percepisce anche guardando le vetrine dei negozi, così colorate. Allestite con capi di abbigliamento leggeri, comodi e poco impegnativi.

In estate la parola d’ordine è praticità. Niente di elaborato ma solo abiti versatili e confortevoli da indossare.

Un grande ritorno

Un tessuto che si riconferma un must have anche per l’estate 2021 è il demin. Il tessuto che veniva utilizzato per l’abbigliamento da lavoro oggi è protagonista indiscusso delle passerelle.

Un ritorno al passato soprattutto agli anni ‘90 dove il tessuto jeans era al centro di ogni outfit. Oggi molti pezzi iconici stanno riscoprendo una nuova vita.

Le case di moda li ripropongono sotto una nuova veste. Giacche, pantaloni laghi, gonne, in stile “street” ma rivisitati in maniera elegante e delicata.

Un capo di abbigliamento intramontabile, certezza di ogni stagione e sempre al centro di ogni passerella. Parliamo del vestito di jeans facilissimo da abbinare. Mini dress o abiti lunghi per aperitivi in spiaggia o passeggiate al mare. Possiamo indossarlo in ogni occasione.

Non solo dal tipico colore blu o celeste, il vestito di jeans si rinnova e viene proposto nei colori pastello.

Maniche a palloncino anni ’80, scollature a cuore, colletto come la camicia, cintura in vita. Mini dress, abiti lunghi o oversize. Molte le proposte dei grandi stilisti.

Un vestito quello di jeans versatile e facile da abbinare. Sportivo con le sneakers, ma particolare con degli accessori ricercati.

Ecco perché non potremmo più fare a meno di questo capo di abbigliamento della moda anni ‘90 che torna in voga per l’estate.