Capire come perdere peso non è mai facile. Ci sono tanti fattori da dover prendere in considerazione, per non parlare del fatto che ogni persona è diversa. Per questo motivo infatti non esiste una dieta alimentare universale, ma deve essere decisa e concordata con un esperto calcolando il profilo di chi la deve seguire e portare a termine.

Una verità universale

Se è vero che ognuno deve lavorare diversamente rispetto al fisico che ha, quello che sta dietro il processo di dimagrimento rimane invece uguale per tutti. Infatti, in qualsiasi caso, si dimagrisce solo nel momento in cui si assumono meno calorie di quante se ne bruciano. E dunque, essere in grado di monitorare questo calcolo ogni volta che si vuole, assume una grande importanza. E non a caso molti sviluppatori di applicazioni hanno voluto proprio fare questo. Infatti è impressionante vedere quante persone stiano dimagrendo velocemente e senza troppi sforzi da quando hanno sullo smartphone queste applicazioni.

Un conto utilissimo

Ad oggi su ogni AppStore è possibile trovare diverse applicazioni che ci permetteranno di fare una cosa molto semplice, ma incredibilmente utile. Ovvero inserire, come in una sorta di diario, tutto ciò che mangiamo durante la giornata, specificando quantità e addirittura marche dei vari cibi. Oltre anche a poter aggiungere le ore di allenamento, specificando che tipo di esercizi. Queste applicazioni faranno il resto. Infatti non solo ci diranno quante calorie stiamo assumendo, ma anche le percentuali dei nutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi. In questo modo, specificando all’inizio età, sesso, peso e tipo di vita, avremo una stima su quante calorie dovremo assumere in base al nostro obbiettivo.

Potrà sembrare di poco conto, ma avendo costanza e utilizzando sempre queste applicazioni, si possono raggiungere ottimi risultati. Infatti in questo modo saremo precisi nelle quantità, e se esageriamo in un pasto sapremo come compensare. Diminuendo le quantità del pasto successivo o aumentando la sessione di allenamento. Questa possibilità di monitorare ha aiutato e sta aiutando tantissimi a controllarsi e a seguire con più passione e dedizione la propria dieta. Inoltre è possibile scegliere tra tantissime applicazioni diverse, a prescindere dal tipo di smartphone che si possiede. Ed effettivamente è impressionate vedere quante persone stiano dimagrendo velocemente e senza troppi sforzi da quando hanno sullo smartphone queste applicazioni.