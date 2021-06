I pennelli per il make up necessitano una pulizia assidua, questo si sa. Questi oggetti si utilizzano sul volto ed è questa la principale ragione per la quale dovrebbero essere mantenuti al meglio. Un pennello per il fondotinta, ad esempio, soprattutto se utilizzato ogni giorno, andrebbe lavato non meno di una volta a settimana. Lavarli frequentemente, però, irrigidisce le setole e questo li rende poco adatti alla pelle delicata del volto. Questo in alcuni casi vale anche per quelli nuovi. Può capitare anche di comprane uno nuovo, di una marca o un materiale mai provato in precedenza e scoprire che le setole siano troppo dure per i nostri gusti. Niente panico, questi pennelli non sono da eliminare ma semplicemente da ammorbidire.

Due tecniche infallibili per ammorbidire i pennelli

Ammorbidire le setole dei pennelli per il make up non è mai stato così facile, grazie a questi semplici trucchetti. Il primo prevede l’utilizzo di un banalissimo balsamo per capelli. Usare questo trucco è un vero gioco da ragazzi. Il pennello va lavato come al solito ma non solo, bisognerà anche applicare del balsamo sulle setole e lasciarlo agire per una mezzoretta. Dopodiché il pennello potrà essere risciacquato bene e lasciato ad asciugare durante la notte. L’indomani sarà morbido, profumato e pronto all’uso.

Il secondo trucco prevede l’utilizzo dell’ammorbidente. Anche in questo caso il pennello andrà prima lavato per bene, con un detergente neutro o specifico per pennelli. Dopo potrà essere immerso in una ciotolina con dell’ammorbidente allungato con un po’ di acqua e lasciato in ammollo per un’ora. Poi potrà essere risciacquato bene e messo ad asciugare. Anche in questo caso il risultato sarà un pennello soffice e super profumato. Ammorbidire le setole dei pennelli per il make up non è mai stato così facile, grazie a questi semplici trucchetti. Considerando i prezzi spesso elevati che un buon prodotto di questo tipo può avere, sarà un enorme soddisfazione vederli tornare puliti e morbidi come nuovi.