Un’altra ricetta davvero sopraffina, pur essendo molto semplice, è quella delle frittelle alle zucchine. Esistono diverse varianti di queste frittelle, perché possono essere preparate con qualsiasi tipo di verdura. Basterà seguire il procedimento e poi potremo scegliere le verdure che più ci piacciono.

Noi abbiamo scelto le zucchine, perché sono una buonissima verdura di stagione e sono ricche di sali minerali. Ecco come prepararle, in una manciata di minuti.

Ingredienti necessari

3 zucchine;

200 grammi di farina;

70 grammi di formaggio grattugiato;

50 grammi di mozzarella;

3 uova;

mezzo bicchiere d’acqua tiepida;

20 ml di olio extravergine d’oliva;

sale q.b.;

pepe q.b.

Difficile non lasciarsi tentare da queste frittelle di zucchine croccantissime, cotte al forno o in padella e squisite da sgranocchiare come antipasto

Laviamo le zucchine, priviamole delle estremità e grattugiamole con una grattugia a fori larghi. Trasferiamo le zucchine grattugiate in un contenitore, aggiungiamo un po’ di sale e lasciamole così per almeno 40 minuti. In questo modo perderanno tutta la loro acqua di vegetazione.

A questo punto, dedichiamoci alla preparazione della pastella delle nostre frittelle. In una ciotola rompiamo le uova e sbattiamole con una forchetta. Aggiungiamo, poi, la farina setacciata, il formaggio grattugiato e mischiamo il tutto.

Amalgamiamo bene gli ingredienti, mescolando energicamente per evitare la formazione di grumi. Inseriamo nel composto anche la mozzarella, che avremo già sfilacciato precedentemente.

Quando saranno passati i minuti necessari, potremo prendere le zucchine e strizzarle, per eliminare l’acqua rimasta. Quindi potremo aggiungerle al composto preparato prima.

Gli ultimi passaggi per ultimare la pastella

Mischiamo bene ancora una volta. Se il composto dovesse sembrarci troppo compatto, lo allungheremo con mezzo bicchiere d’acqua tiepida.

Alla fine condiamo il tutto con un filo d’olio, aggiustiamo di sapore aggiungendo un pizzico di sale e mescoliamo ancora. Questa sarà la pastella delle nostre squisite frittelle.

Al forno o in padella

Preriscaldiamo una padella sul fuoco, in cui aggiungeremo un bel po’ d’olio. Versiamo, ora, in padella 1 o 2 cucchiai di impasto, per formare le frittelle. Ripetiamo il procedimento anche per tutte le altre frittelle. Cuociamole su un lato, poi dall’altro.

In alternativa, dovremo prendere una teglia da forno e foderarla con della carta apposita. Anche in questo caso, creeremo le frittelle versando 1 o 2 cucchiai di impasto nella teglia.

Ripeteremo il procedimento per formare anche tutte le altre frittelle e inforneremo in forno preriscaldato a 180 °C, per circa 25-30 minuti. Sarà difficile non lasciarsi tentare da queste frittelle. Quando saranno dorate, saranno ufficialmente pronte.

