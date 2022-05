Mare, sabbia, aperitivo, stile e comfort. L’estate arriva e bisogna essere pronti. Bisogna avere gli outfit giusti da sfoggiare. E cosa dice la moda? Quali sono i pantaloni da indossare dalla mattina alla sera per essere cool e allo stesso tempo essere comodi?

I pantaloni da uomo devono essere per forza comodi, evitiamo assolutamente i jeans stretti che ci daranno solo fastidio. Con il caldo infatti è sempre meglio indossare abiti larghi e realizzati con tessuti leggeri.

Ovviamente, se parliamo di pantaloni, il primo pensiero che uno può fare è quello di indossare dei pantaloni corti. Non sempre però sono accettati, ad esempio sul posto di lavoro il pantalone corto non è il caso, e quindi dobbiamo optare per un pantalone lungo.

Ma il pantalone lungo è la scelta anche di tanti uomini che semplicemente non amano quelli corti. E allora proprio per questo bisogna puntare al meglio del meglio. A quei pantaloni comodi, eleganti, ma casual, adatti ad ogni situazione, che possiamo indossare sia con un mocassino sia con una sneaker bianca.

Per un comfort che scende a patti con lo stile ecco i pantaloni da indossare per l’estate 2022

La moda ci aiuta. Infatti ha realizzato un pantalone da uomo casual ed elegante, dallo stile unico che è anche confortevole. Perché non stringe in vita, non stringe sulle gambe, cade morbido su queste e presenta tessuti leggeri e pregiati.

Parliamo dei drawstring trousers, pantaloni perfetti per l’uomo che ovviamente esistono anche da donna. Ormai gli armadi di uno e dell’altra vivono di contaminazioni reciproche.

La loro caratteristica è che sono dei pantaloni che hanno la coulisse (drawstring in inglese). Quindi non presentano zip o bottoni in vita. Ma possiamo quasi definirli dei joggers, però cool. Possono essere in vari tessuti e più o meno strutturati. Quelli in lino ad esempio saranno più morbidi, i chinos più strutturati. Ci possono essere anche in tessuti misti come lino e cotone.

Alcune proposte dai marchi moda per l’estate 2022

Paul Smith propone un pantalone a gamba dritta in lino con coulisse in varie colorazioni. Quelli che spiccano di più sono rosa e verde, che si possono abbinare alla giacca dello stesso colore.

Altro brand è Zegna, che ha realizzato invece un drawstring trousers herringbone jacquard di cotone. Pantalone a gamba dritta dal taglio molto morbido che cade verticale.

Eleganti e sartoriali sono invece i pantaloni di Nanushka, tagliati a gamba larga in popeline lavato e coulisse. E allora per un comfort che scende a patti con i look eleganti dobbiamo provare i drawstring trousers.

