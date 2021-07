Non più noiosi gerani sui balconi ora c’è la pianta perfetta dall’aria caraibica

Di origine sudamericana, questa pianta è conosciuta anche col nome di “gelsomino degli angeli”. Il suo fiore ci riporta subito alla mente paesaggi sudamericani o caraibici. I colori sono sgargianti e vanno dal bianco fino al rosso porpora intenso.

I balconi decorati con questa pianta si notano da lontano perché il suo fogliame è fitto e di un colore verde scuro e i grandi fiori risaltano molto. Si tratta della Dipladenia o Mandevilla. Sui nostri balconi ha preso il posto dei gerani, probabilmente perché il clima nella nostra penisola sta cambiando assomigliando sempre più a quello tropicale.

Può essere coltivata come rampicante ma è molto più diffusa come ricadente.

È possibile acquistarla in primavera ancora di piccole dimensioni spendendo pochi euro, ma finché il clima di notte non sale sopra i 15° è meglio tenerla a riparo. Dopodiché si può portare all’esterno. In pochi sanno che è una pianta perenne. Bisogna potarla in autunno e tenere le sue radici a riparo dal freddo magari con l’ausilio di pacciamatura o mettendola in un luogo riparato.

Chi la conosce lo sa benissimo, è facile vittima degli attacchi da parte di afidi e cocciniglia. È il motivo principale per cui spesso muoiono prima dell’autunno. Ma è possibile con alcuni accorgimenti salvarla e mantenerla viva fino all’estate successiva.

La cosa fondamentale è acquistare un ottimo terriccio. Nei garden e vivai specializzati ci sono quelli che hanno al loro interno sia il concime ma, cosa più importante, la zeolite. Questa pietra svolge le funzioni del sistema immunitario per cui difende la pianta dai parassiti ed evita che vengano depositate le uova degli insetti.

Il trucco per averle più belle e folte

Essendo una rampicante, sviluppa velocemente dei tralci sottili e molto lunghi. Se la si vuole mantenere come bordura o nelle balconiere come ricadenti, basterà tagliare subito questi tralci. La pianta impiegherà le sue energie per infoltire il fogliame e fare più fiori. Sarà ancora più bella.

Quando si effettua il taglio, ricordarsi di utilizzare una lama sterilizzata per non provocarle infezioni. Inoltre bisogna indossare dei guanti, poiché il liquido lattiginoso che fuoriesce può essere irritante.

D’ora in poi non più noiosi gerani sui balconi ora c’è la pianta perfetta dall’aria caraibica la Dipladenia che non morirà a fine estate e farà invidia al vicinato.

