I calcoli renali sono un disturbo piuttosto comune che colpisce prevalentemente uomini, ma anche donne, di età compresa tra i 30 ed i 60 anni. Sono indubbiamente dolorosi e fastidiosi ed è per questo che è sempre meglio cercare di prevenirne la formazione. Infatti, ci sono persone che sono più soggette alla formazione di calcoli renali e per questo dovrebbero seguire alcuni accorgimenti per scongiurare ricadute. E un grosso aiuto arriva dalla dieta: infatti, esistono alimenti consigliati ed altri sconsigliati per evitare i calcoli renali.

Pochi sanno che questi 3 insospettabili alimenti sono da evitare per chi soffre di calcoli renali

I calcoli renali sono dei sassolini di diversa natura che si formano nell’apparato urinario e che qui si depositano, causando forti dolori. Ne esistono diverse categorie, ma i più comuni sono i calcoli di ossalato di calcio. In generale, i calcoli sono favoriti da alcune cattive abitudini, come mangiare male e bere poca acqua. Inoltre, esistono alcuni alimenti che sono assolutamente da evitare per chi soffre di calcoli renali, perché contengono alti livelli di ossalati:

spinaci: purtroppo, pur essendo una verdura ricca di nutrienti, gli spinaci contengono anche molti ossalati. Per cui, è preferibile non mangiare spinaci se si è soggetti a calcoli renali di ossalato di calcio;

molluschi: anche in questo caso, i livelli di ossalati sono elevati e per questo si consiglia di evitare i molluschi;

frutta secca: infine, la frutta secca contiene alti livelli di ossalati e per questo è sconsigliata per chi soffre di calcoli renali.

Logicamente, questi non sono i soli alimenti con elevate quantità di ossalati, per cui si consiglia di limitare tutti gli alimenti ricchi di ossalati.

Alcuni consigli generici per prevenire i calcoli

Ma ancora più importante è seguire un corretto stile di vita. Ecco dunque alcuni consigli:

bere almeno 2 L di acqua al giorno;

mangiar sano e praticare attività sportiva: in generale, l’obesità è un fattore di rischio per la produzione di calcoli renali. Per questo è importante mantenere sotto controllo il peso;

ridurre sale, proteine animali, alcol e grassi saturi.

Seguendo questi consigli, si preverrà la formazione di calcoli renali, in particolare di quelli più comuni che derivano da ossalati di calcio.