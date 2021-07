Arredare l’appartamento con un elegantissimo albero è possibile grazie a questa meravigliosa pianta poco conosciuta

A chi non piacerebbe avere un piccolo albero dentro casa? Agli appassionati piantofili sicuramente sì. In questo articolo parleremo di una specie fra le meno conosciute eppure dal grandissimo fascino ed eleganza.

Proviene dalle zone asiatiche e le sue fattezze e il suo portamento ci ricordano molto il Giappone. Perciò guardandola non ci stupiremmo nel vederla in un tipico paesaggio di questo paese.

Il suo nome è composto da due termini: “poly” che in greco significa “molti” e “scias” che vuol dire “ombra. È la Polyscias.

Le Polyscias, in natura possono arrivare a sviluppare un’altezza fino a 25 metri. Non abbiamo paura, in casa non sarà possibile. Ve ne sono diverse specie una più bella dell’altra, le più diffuse nei nostri appartamenti arrivano al massimo a 150 cm.

Ha un portamento che tende verso l’alto, perciò compatto, folto. Ideale per le nostre case in cui spesso manca lo spazio e sta bene qualcosa che si sviluppi in altezza. Perché è considerata un albero? Perché ha un tronco ligneo e robusto. È la sua riserva di acqua e questo è anche il suo punto di forza perché non necessita di frequenti annaffiature. Bisogna bagnarla solo a terreno asciutto per evitare i ristagni.

Un’altra caratteristica che la rende perfettamente compatibile con la vita di città in appartamento è la sua adattabilità alla mezz’ombra. Teme infatti il sole diretto e la forte esposizione. Luce sì, quindi ma non eccessiva. Le sue foglie tendono verso l’alto e a seconda della varietà possono avere una forma a cuore o a scodella, possono essere verdi, variegate o gialle.

Si può moltiplicare per talea e il periodo migliore per farlo è maggio. Il terreno deve essere leggero e ben drenante e vanno concimate anche una volta a settimana durante i mesi estivi. È una pianta semplice e dalla grande bellezza.

Curiosità

È parente del ginseng e in antichità le popolazioni locali credevano che le foglie avessero capacità antinfiammatorie.

Abbiamo scoperto che arredare l’appartamento con un elegantissimo albero è possibile grazie a questa meravigliosa pianta poco conosciuta ma dal grande fascino ed eleganza.

