L’autunno è una stagione ricca di colori caldi e avvolgenti. Gli alberi iniziano a cambiare colore e a spogliarsi dalle foglie e i viali e i giardini cambiano veste per prepararsi all’inverno.

Come per i capelli, la cui nuova colorazione è ispirata al colore foliage d’autunno, così anche per i gioielli ci sono alcune novità all’orizzonte. Il trend nel mondo della gioielleria si sposta dai comuni gioielli che conosciamo ad altri, adatti a ringiovanire il proprio outfit autunnale ed essere sempre alla moda.

Indossare i colori dell’autunno come il colore oro giallo o oro rosè, oppure scegliere le pietre come quelle che ricordano un albero verde con un tramonto nelle sfumature dell’arancio. Questi sono solo alcuni degli elementi che la moda ha interpretato nel campo della gioielleria per un autunno ricco di significato.

Il colore foliage d’autunno ispira anche il settore della gioielleria

Questo è il momento di prendere tutti i gioielli vintage della mamma o della nonna e sfoggiarli come pezzi unici ed in molti casi introvabili. Il mondo del vintage ha scavato nel nostro armadio e nel nostro portagioie, portando nuove tendenze da sfoggiare per ogni occasione.

Così come per la collana snake nuovamente di moda nella versione piatta, così per i gioielli candies che hanno fatto impazzire tutti quest’estate, per questo autunno bisognerà puntare sui colori di tendenza. Questi sono ispirati essenzialmente ai colori autunnali, quindi basterà dare uno sguardo in giro per potersi fare un’idea.

Non più i soliti gioielli che conosciamo ma questi per ringiovanire ed avere il giusto outfit autunnale

Con un po’ di fantasia, si potrà immaginare il nostro outfit come un viale con tanti alberi nel periodo autunnale. Questo viale sarà ricco di sfumature per il naturale processo autunnale dove le foglie da verdi diventeranno gialle, poi arancioni rosse ed infine marroni.

Oltre a questi, i colori del cielo al tramonto saranno carichi di viola o arancio ed inoltre in questo periodo iniziano a formarsi i muschi e i licheni. Ecco sono questi i colori a cui bisogna ispirarsi per vestirsi d’autunno e dare un tocco magico al nostro outfit. Vediamone qualcuno in particolare.

Nel periodo delle castagne, la scampagnata della domenica può rivelarsi una piacevole passeggiata immergendosi nel verde. Il primo colore che viene all’occhio è proprio quello delle foglie. Verdi come uno smeraldo oppure marroni come un citrino. Quest’ultima pietra meno conosciuta ha un colore forte e intenso tra il giallo e il marrone. Una perfetta combinazione di colori autunnali.

La tormalina verde ad esempio è una pietra che viene associata al muschio o i licheni. Anche il granato è paragonato al colore delle castagne e così via. Sono molti i colori da cui trarre ispirazione da indossare in questa meravigliosa stagione.