Si riparte al rialzo? Ci sono tanti presupposti per vedere i mercati azionari internazionali iniziare a risalire prima verso i massimi annuali raggiunti nelle scorse settimane e poi verso ulteriori traguardi.

Tutto dipenderà da quello che si verificherà nei prossimi 2 giorni. Un importante segnale sarebbe che domani, i prezzi potrebbero portarsi stabilmente sopra i massimi odierni e poi, il 15 ottobre le chiusure settimanali sarebbero sopra determinati livelli come da attese espresse nel nostro punto sui mercati.

Frattanto, anche oggi si sono presentate interessanti occasioni per il trading di breve termine ma anche in ottica plurisettimanale.

Ad esempio, abbiamo oggi guardato con attenzione a un titolo a bassa capitalizzazione. Ci riferiamo all’esplosione di momentum per GPI che ora punta a ulteriori traguardi ambiziosi.

Il 21 maggio al prezzo di 11,90, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni.

Il titolo (MIL:GPI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 ottobre al prezzo di 13,20 in rialzo del 7,32% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,06 ed il massimo a 14,10.

Cosa attendere da ora in poi? E dove porterà il segnale odierno?

Esplosione di momentum per GPI che ora punta a ulteriori traguardi ambiziosi

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 3 giudizi) stimano un fair value in area 17,07 per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver studiato e analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un calcolo di 20 euro. Abbiamo alzato il target rispetto al precedente giudizio di 18,10 euro.

La strategia di investimento e i livelli operativi da monitorare

Per chi già possiede il titolo come da nostre precedenti analisi, mantenere in ottica di lungo termine con stop loss a 11,59 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 14,10/15,55. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 12,25.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.