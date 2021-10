L’autunno è una stagione ricca di nuovi colori, frutti e odori. La pioggia, le castagne, la legna che arde, il dolce infornato dalla mamma e molto altro ancora. Ed è proprio in questo periodo che si è portati ad assaporare la cucina con ogni prelibatezza che ha da offrire senza sentirsi in colpa.

In effetti, in questi tempi, non si corre il rischio di dover indossare il costume per andare al mare, ma solo i jeans o i pantaloni preferiti per andare a lavoro. Così possiamo un po’ tutti concederci qualche piccolo peccato di gola.

Ma non è proprio questo il caso perché la ricetta qui riportata ha solo 3 ingredienti per la preparazione di un dolce straordinario per racchiudere i sapori dell’autunno.

Un dolce senza zucchero da poter mangiare subito

L’ingrediente principale è la farina di castagne. Facile da reperire in questo periodo un po’ ovunque, come supermercati o panetterie. Il dolce povero, famosissimo ed amato, è il castagnaccio, ma in una versione molto semplice e leggera. Un dolce particolarmente ricco di gusto e molto semplice e facile nella preparazione che richiede pochissimi minuti.

Ingredienti

500 g di farina di castagne

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

una presa di sale

acqua

Come racchiudere i sapori dell’autunno in uno straordinario dolce fatto solo con 3 ingredienti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e versare tutti gli ingredienti. Con l’aiuto di una planetaria impastatrice, oppure anche a mano, amalgamare tutti gli ingredienti e man mano inserire un po’ d’acqua. L’impasto sarà pronto quando avrà la consistenza di una crema senza grumi e liscia.

Prendere una tortiera con la chiusura a cerniera, e sul fondo applicare la carta da forno. In alternativa prendere una tortiera classica, imburrare ed infarinare. Versare il contenuto nella tortiera e infornare per circa 40 minuti a 180°C.

La cottura sarà ultimata quando in superficie si inizieranno a formare delle crepe. Appena sfornato, lasciarlo raffreddare e servire con della panna montata, una crema alla vaniglia o semplice con po’ di zucchero a velo.

