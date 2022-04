Esfoliare il corpo è una di quelle azioni che si fanno raramente. Ma in realtà è una pratica molto importante per avere la pelle luminosa e sana. Come per il viso, anche lo scrub corpo non va effettuato ogni giorno. Questa pulizia infatti va messa in atto circa 2 volte o anche una sola volta alla settimana.

Lo scrub serve principalmente a rimuovere accuratamente tutte le cellule morte che sono presenti sulla superficie della pelle. Possiamo pensare che un potente detergente basti, ma non è proprio così. Lo scrub lavora in modo leggermente più aggressivo lasciando la pelle luminosa e soprattutto morbidissima.

Lo scrub ad esempio, anche se molti pensano il contrario, è utilissimo quando siamo abbronzati. Infatti andrà a rendere la nostra abbronzatura ancora più brillante. E no, non andrà a toglierla. È molto importante fare una distinzione tra quelli che sono scrub viso e quelli che invece sono per il corpo. Questi infatti non sono intercambiabili. Il motivo è molto semplice, la pelle del viso è molto più delicata, e quindi bisogna usare degli esfolianti dall’azione più gentile.

Diamo una seconda vita alla pelle del corpo con questi magici esfolianti economici

Come per ogni prodotto in commercio ci sono scrub molto costosi e scrub invece più economici. Il fatto che siano economici però non significa che siano scadenti. Molte volte il motivo per cui i prodotti sono economici è proprio perché al loro interno ci sono ingredienti semplici e non lavorati. Quindi leggiamo sempre tutti gli ingredienti che ci sono nei prodotti e, nel caso in cui qualcuno di questi non dovessimo conoscerlo, possiamo sempre cercarlo online.

Prodotto unico nel suo genere è Biodegradable Raspberry Body Scrub di Freshly Cosmetics. Questo scrub presenta al suo interno una formula con il 99,1% di ingredienti naturali e lascia la pelle liscia, purificata e idratata. Quello che è molto interessante è che contiene particelle naturali biodegradabili.

Molto interessanti sono anche gli scrub corpo di Lush. All’interno della gamma prodotti dedicata al corpo ci sono tanti esfolianti per ogni tipo di pelle e di desiderio. Ci sono quelli al sale marino, agli agrumi e alla lavanda.

Altro scrub, questa volta in crema, è quello de L’Erboristica. Un prodotto che contiene microgranuli di albicocca e che rimuove impurità e cellule morte. E in questo modo diamo una seconda vita alla pelle del corpo con dei semplici scrub.

