Uno dei problemi più sentiti dalle donne italiane è di certo la comparsa delle rughe nel volto. Dalle rughe di espressione a quelle più sottili, dopo i trenta l’invecchiamento della pelle colpisce chiunque. La buona notizia è che esistono numerosi metodi per prevenire e curare le righe. Avere un’alimentazione sana è fondamentale, ma anche mantenere la pelle idratata ed elastica. Poi, esistono le soluzioni chirurgiche, invasive come il lifting o più accessibili come i filler. Oggi vogliamo parlare di un metodo molto semplice ed economico per ottenere un effetto lifting completamente naturale. Ecco in che modo alziamo lo sguardo cadente e mettiamo in risalto gli zigomi con un semplice oggetto che tutti abbiamo in casa.

L’acconciatura che ringiovanisce

Tutti noi sappiamo che è semplice creare un trucco che alza lo sguardo senza filler né bisturi. Basta usare un primer e due fondotinta di diversi colori abbinati ad un illuminante per nascondere le rughe e risaltare lo sguardo. In estate, con il caldo e il sudore, in molti non amano indossare trucco, soprattutto fondotinta in crema. Possiamo però adottare un’alternativa procurandoci una fascia per capelli e un elastico. Basta conoscere le acconciature che sollevano la chioma per avere un immediato effetto ringiovanente.

Possiamo iniziare pettinando i capelli con una spazzola in modo da districare la chioma. Poi, possiamo raccogliere i capelli in una coda alta. Dobbiamo fissare i capelli con un elastico in modo che l’acconciatura duri a lungo. Per ottenere questo risultato è importante stringere molto ed eventualmente usare del gel e della lacca. In alternativa alla coda alta possiamo realizzare una mezza coda o uno chignon.

Alziamo lo sguardo cadente e mettiamo in risalto gli zigomi con questo accessorio alla moda amatissimo dalle influencer

Dopo aver fissato con forza l’elastico noteremo subito come l’arcata sopraccigliare sarà sollevata e gli occhi appariranno più ampi e luminosi. Ora possiamo indossare una fascia per capelli posizionandola sopra alla nuca. L’importante è che questo accessorio sia aderente e avvolga l’intera circonferenza della testa. La fascia solleverà la pelle e metterà in risalto le guance e gli zigomi.

Grazie ad una semplice fascia per capelli avremo un risultato davvero incredibile. Con la pressione del tessuto solleveremo lo sguardo e metteremo in risalto gli spigoli del viso con un effetto lifting naturale e veloce da ottenere.

