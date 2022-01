Dopo una certa età la maggior parte delle persone inizia a notare la comparsa di capelli bianchi. A causa della carenza di melanina, i nostri capelli vanno man mano perdendo il loro colore originario.

Sempre più persone tendono ad accettare questo cambiamento e a valorizzare i capelli bianchi. In molti, invece, non li amano vedere comparire e cercano di correre ai ripari effettuando colorazioni permanenti o momentanee.

Oggi parleremo, perciò, di un prodotto perfetto per coprire i primi capelli bianchi. Infatti, non è una tinta ma copre i capelli bianchi alla perfezione questa innovativa colorazione perfetta anche per l’uomo.

Molte alternative per un problema inevitabile

Quando vediamo i primi capelli bianchi spuntare spesso ci preoccupiamo. In molti credono di apparire più vecchi e cercano di coprirli subito. Tra tinte naturali e non, hennè e tonalizzanti, spray e tinture erboristiche non c’è che l’imbarazzo della scelta.

In molti optano per la tinta permanente, che copre alla radice i capelli bianchi e ci permette di scegliere che colore indossare osando con sfumature distanti dalle nostre naturali. Altri non amano il risultato poco naturale delle tinte e cercano opzioni alternative.

Tra tutte le opzioni di tinture temporanee è ora apparso un prodotto molto particolare perfetto per chi cerca un compromesso tra la tintura classica e quelle lavabili.

Non è una tinta ma copre i capelli bianchi alla perfezione questa innovativa colorazione perfetta anche per l’uomo

Stiamo parlando della cera per capelli colorata, un prodotto cosmetico a base di cera che può essere spalmato sulla testa. I pigmenti colorati della cera si fissano in maniera temporanea ai nostri capelli senza penetrare in profondità.

Per applicare la cera basta prendere una noce di prodotto e spalmarla con le mani sulla lunghezza dei capelli. Con un pettine, poi, potremo uniformarla, in modo da coprire bene le parti depigmentate.

Questo prodotto è perfetto sia se vogliamo ottenere un effetto lavabile con uno shampoo che se vogliamo coprire la ricrescita senza fare la tinta.

In molti uomini lo usano per coprire leggermente la canizie ed esaltare la brizzolatura in maniera del tutto naturale e sobria: grazie al suo effetto naturale nessuno si accorgerà che stiamo indossando una colorazione.

