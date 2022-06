Era tanto attesa ed è arrivata. Finalmente abbiamo la lista delle spiagge più belle al Mondo. Quelle che almeno una volta nella vita si devono vedere. Delle località di mare che sembreranno finte per quanto sono belle. Se non abbiamo quindi organizzato le vacanze potremmo forse farci un pensiero. Oppure possiamo tenerle a mente per le prossime vacanze, magari anche quelle invernali. E così voliamo via dal freddo per andare a farci coccolare su una bellissima spiaggia bianca.

La lista non prevede solo 3 spiagge, ma sono ovviamente di più. E in realtà ce n’è una che si trova anche in Italia. E quindi abbiamo deciso di raccontare queste 4 spiagge. Le prime tre, che si trovano ai piani alti della classifica, e quella italiana che si trova, invece, a quelli bassi. Ma se dobbiamo paragonarla a tutte le spiagge che si trovano al Mondo, essere comunque nella top 10 non è poi così male. È tutta una questione di prospettiva.

Le 4 spiagge più belle al Mondo e in Italia assolutamente da vedere una volta nella vita

Partiamo dalle prime tre, quelle che si trovano sul podio. Queste nello specifico sono Grace Bay Beach in Providenciales (Isole Turks e Caicos), poi abbiamo Spiaggia di Varadero a Varadero (Cuba) e la Turquoise Bay in Exmouth (Australia).

La classifica si chiama The Best of the Best Beaches 2022, classifica attesissima dei Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor.

Quella che troviamo al primo posto è difficile da scardinare, perché è veramente una delle spiagge da sogno. Una di quelle che esistono solo nei film perché sono riprodotte in studio. La differenza è che questa qui è vera.

Ovviamente anche Varadero non è assolutamente da meno e qui possiamo trovare moltissimi resort. Sulla spiaggia di Turquoise, invece, abbiamo la possibilità di fare snorkeling in acque cristalline.

La spiaggia italiana

Non si trova tra le prime tre, ma non fa nulla. Infatti nella top 10 delle spiagge più belle al Mondo abbiamo la spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Che, però, ricordiamo non essere più ad eccesso libero. Infatti è necessario prenotarsi sul sito della spiaggia per accedervi. Questo è stato fatto per preservare la sua bellezza e per evitare che ci siano troppe persone nello stesso momento. Scelta che è stata fatta anche alla Pelosa, una spiaggia della Sardegna che farà pagare l’ingresso. Ed ecco allora le 4 spiagge più belle al Mondo e in Italia che possiamo visitare.

Lettura consigliata

Fine settimana di mare vicino Milano in questa spiaggia spettacolare e dall’acqua cristallina