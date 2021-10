Il protagonista di questo articolo non è fra gli ortaggi più comunemente consumati dalle famiglie italiane, probabilmente per il suo odore acre in fase di cottura. Infatti, i broccoli non piacciono a tutti ma questo ortaggio se cucinato in questo modo sarà sempre presente sulle nostre tavole.

Inoltre, altro fattore che dovrebbe farci subito venir voglia di consumare questo preziosissimo prodotto che la natura ci offre riguarda le sue straordinarie proprietà. I broccoli favoriscono la depurazione del nostro organismo e sono ricchi di sostanze che aiutano a ritardare l’invecchiamento delle nostre cellule.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Non solo, sono ricchi di fibre, vitamine (C, E, K, B e betacarotene), privi di grassi saturi e colesterolo ed in più utilissimi per una dieta bilanciata. Infatti, forniscono subito una sensazione di sazietà e riducono l’assorbimento degli zuccheri nel nostro organismo, questo li rende perfetti per chi soffre di diabete.

Ultima cosa, da non sottovalutare, forniscono un’azione antitumorale grazie alle sue sostanze che contrastano il processo di trasformazione delle cellule normali in cancerogene.

Come li trattiamo?

Quando andiamo a scegliere i broccoli, particolare attenzione deve essere riposta sul colore che deve essere di un bel verde intenso. Provando a rompere una foglia deve produrre un rumore secco e non ci devono essere parti marce o ingiallite. Scelti i nostri broccoli perfetti, possono essere poi conservati in frigorifero per un massimo di 5 giorni. Per l’utilizzo in cucina è sufficiente togliere le foglie, strappare le cime dal gambo e lavarli sotto acqua corrente.

Non piacciono a tutti ma questo ortaggio se cucinato in questo modo sarà sempre presente sulle nostre tavole

2 deliziosissime e semplici ricette per amare questo preziosissimo ortaggio: lasagne e crocchette con patate.

Lasagne ai broccoli

Ingredienti per 8 persone: sfoglie per lasagne già pronte, 900 gr di broccoli, 400 gr di besciamella (meglio se light), 4 mozzarelle, 3 spicchi medi d’aglio, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di olio EVO, sale e pepe q.b.

Procedimento: dopo aver preparato i broccoli come detto al paragrafo sopra, lessarli per pochi minuti in acqua salata. Scolarli e metterli subito in acqua fredda per non fargli perdere il colore verde intenso.

In una padella far soffriggere l’aglio tritato. Tamponare bene le cime dei broccoli e farli saltare in padella insieme alla salsa di soia per qualche minuto. In una ciotola mettere besciamella e broccoli con un pizzico di sale e pepe mescolando il tutto in maniera delicata.

Tagliare, poi, la mozzarella a dadini e posizionarne un po’ in una teglia con po’ del composto di besciamella. Posizionare la prima sfoglia per lasagne ed ancora mozzarella e composto di besciamella. Proseguire con un’ulteriore sfoglia e ripetere fino alla fine. Infornare a 200 gradi per circa 30 minuti.

Crocchette con patate

Ingredienti per 6 persone: 1,5 kg di broccoli, 3 patate grosse, 3 uova, 5 cucchiai di Parmigiano reggiano, 3 cucchiai di pangrattato, timo, olio di semi, sale e pepe q.b.

Procedimento: preparare i broccoli e cuocerli in acqua salata per circa 8 minuti, dopodiché immergerli subito in acqua ghiacciata per 3/4 minuti e scolarli.

Lavare le patate e lessarle con la buccia e una volta tiepide sbucciarle. Tagliare in modo grossolano i broccoli ed unirli alle patate che avevamo precedentemente schiacciato. Aggiungere le uova, il formaggio, un po’ di pangrattato, sale, pepe e il timo tritato. Mescolare il tutto fino a renderlo ben amalgamato ed omogeneo.

Prendere un po’ del composto creando delle polpettine schiacciate ricoprirle di pangrattato da entrambi i lati e friggerle in una padella antiaderente con olio di semi. Nella versione più leggera: cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.