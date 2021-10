Presi dalla routine quotidiana, dal lavoro, dalla famiglia e da mille altri pensieri può capitare di dimenticare alcune scadenze.

Sono fin troppi i pagamenti a cui dobbiamo prestare attenzione: rate dell’auto, bollette, tasse, pagamenti vari ed eventuali.

Certamente questo non giustifica certe dimenticanze che potrebbero costarci care comportando, in caso di ritardi, more e sovrattasse.

Tuttavia ci sono alcuni appuntamenti annuali che, proprio perché molto dilatati nel tempo, paradossalmente riescono a sfuggirci meglio di altri.

Uno di questi è in dirittura d’arrivo.

C’è tempo fino al 15 novembre per mettersi in regola con quest’obbligo ed evitare 355 euro di multa.

Vediamo di cosa si tratta, come rimediare, tutte le sanzioni e chi ne è esente.

La scadenza di cui stiamo parlando interessa in modo particolare tutti i possessori di autoveicoli.

Scatterà infatti dal 15 novembre l’obbligo di circolare con pneumatici invernali e dunque di provvedere al cambio gomme, “salutando” momentaneamente quelle estive.

Una previsione dettata principalmente da motivi di sicurezza, dato l’arrivo del freddo e con esso di potenziali gelate mattutine, pioggia e neve.

L’impiego di apposite gomme invernali può garantire una maggiore aderenza alla strada ed evitare che fenomeni come l’acquaplaning mettano a repentaglio la nostra incolumità.

Inoltre si evita da un lato l’usura eccessiva degli pneumatici e dall’altra si contribuisce ad aumentare l’efficienza dell’auto anche a basse temperature.

Questo comporta di conseguenza un considerevole risparmio sul carburante e sulle emissioni di CO2.

Se non si è già provveduto è bene quindi recarsi dal proprio gommista di fiducia quanto prima per evitare sanzioni anche molto salate.

Ecco cosa si rischia e chi è esente

Pochi sanno che le multe per chi non monta gli pneumatici invernali sulla propria auto variano a seconda del luogo dell’infrazione.

Se si viene fermati all’interno di un centro abitato la multa varia dai 41 ai 168 euro, mentre se il controllo viene effettuato fuori dai centri abitati la sanzione sale alle stelle.

Si rischia infatti di dover pagare dagli 84 ai 355 euro.

Queste regole valgono non soltanto per chi ha un’automobile ma anche per altri autoveicoli quali tir e mezzi pesanti.

Sono infine esenti da quest’obbligo soltanto coloro che hanno montato le gomme 4 stagioni, adatte a circolare in sicurezza anche in inverno.

L’unica alternativa al cambio gomme senza incorrere in guai seri è quella di acquistare delle catene da neve da tenere sempre a bordo.

Segniamo quindi questa scadenza sul calendario, perché questa dimenticanza potrebbe costarci molto più cara di altre.

