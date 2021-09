Quante volte ci è successo di cucinare qualcosa che ha lasciato un cattivo odore per tutta casa?

Cucinare è un piacere, soprattutto se lo si fa per i nostri amici. Il problema sorge se gli odori persistono anche all’arrivo degli ospiti per cena. E quindi come avere una cucina sempre profumata da fare invidia ai nostri amici? La soluzione di certo non sono i classici deodoranti per ambienti. Oltre a non eliminare il cattivo odore, lo coprono soltanto e sono anche nocivi per la salute e il pianeta.

Posizionare in cucina dei mazzetti capovolti di erbe odorose, quali: timo, menta, rosmarino, salvia, origano, oltre ad essere un’idea carine da vedersi, sicuramente profumeranno tutta la stanza.

Ogni odore sgradevole che possiamo avere in cucina ha una specifica soluzione:

se stiamo cucinando verdure maleodoranti, come, ad esempio, cavolo o broccoli, aggiungere un po’ di aceto nell’acqua di cottura diminuirà il puzzo. Altrimenti far cuocere lentamente qualche cucchiaio di zucchero e di cannella diffonderà in tutta casa un dolcissimo odore di torta appena sfornata;

per il classico e fastidiosissimo odore di fritto, si consiglia di inserire nell’olio bollente qualche fetta di mela senza semi. L’attenzione sta nel fatto che gli spicchi dovranno essere cambiati ogni volta che diventeranno dorati;

per eliminare qualsiasi tipo di odore rimasto nei taglieri, coltelli o stoviglie, è opportuno passare del limone prima di metterli in lavastoviglie;

il limone ci aiuterà anche a eliminare il terribile olezzo del secchio dell’immondizia. Basterà inserire la sua scorza in fondo alla pattumiera per avere sempre un fresco profumo di agrumi;

il frigorifero è un altro luogo da dove spesso provengono i cattivi odori. Come prima cosa assicurarsi che non ci sia nulla di marcio o scaduto al suo interno. Dopodiché inserire un batuffolo di cotone imbevuto di vaniglia può aiutare a renderlo sempre piacevolmente profumato.

La cura personale è sempre al primo posto

Dopo aver cucinato del pesce anche le nostre mani potrebbero aver assorbito dei cattivi odori e spesso neanche il semplice sapone può risolvere il problema. Sarebbe buona abitudine strofinare del limone su ogni dito prima di lavarle. Se il puzzo ancora persiste, immergerle in acqua con dell’aceto e del bicarbonato aiuterà senza dubbio a debellare il cattivo odore.

Dopo aver tagliato una cipolla, il sedano aiuterà a farla scomparire dalla nostra pelle, mentre il prezzemolo è ottimo contro l’odore d’aglio.

Una curiosità importante da sapere è che l’acqua calda favorirà la penetrazione degli odori, mentre quella fredda li aiuterà a scomparire.

