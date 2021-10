I numeri ci girano sempre attorno, e fanno parte della vita soprattutto attraverso l’economia che ci insegna a pesarli bene. Tuttavia non indicano solo quantità ma esprimono anche dei simboli in relazione all’esistenza. Molti non sanno che per agguantare la fortuna ecco gli straordinari numeri che ogni segno zodiacale dovrebbe conoscere.

Il potere dei numeri

La società moderna ci parla di efficienza e calcolo con l’aiuto delle scienze. Anticamente oltre a queste esistevano anche le scienze simboliche. Cercavano di vedere l’uomo all’interno di qualcosa di più grande. L’astrologia era una di queste e provava a spiegare in che modo la vita fosse legata all’universo. Per gli antichi astrologi i numeri non indicavano solo delle quantità, ma avevano anche un valore simbolico.

Esistono poi dei numeri in matematica che hanno una funzione particolare. Si pensi alla cosiddetta sezione aurea, che se usata per disegnare abiti, inventare spazi e creare quadri dona delle proporzioni perfette. Nello zodiaco ogni segno possiede qualche numero fortunato che l’accompagna nella vita, da utilizzare in modo sapiente.

Per agguantare la fortuna ecco gli straordinari numeri che ogni segno zodiacale dovrebbe conoscere

Molti credono che i numeri siano quelli da giocare. Possono essere forse anche quelli. Ma indicano anche altro come giorni, anni, valori simbolici del segno ecc. Vediamo quali sono segno per segno i numeri portafortuna.

L’Ariete è uno dei segni naturalmente fortunati dello zodiaco e in vari campi. I suoi numeri sono: 5, 8, 16, 24, 27, 37, 43, 50, 51.

Il Toro è un segno solido, che però deve farsi largo tra diversi ostacoli prima di riuscire: 4, 8, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

I Gemelli non sono un segno particolarmente fortunato, ma tramite il loro entusiasmo riescono a superare tutti gli ostacoli: 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Quelli del Cancro nascono come si dice con la camicia, e se scommettono nella vita gli astri li aiutano: 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Leone, Vergine e Bilancia

Il Leone ha le capacità per realizzare i suoi sogni nella vita: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Il segno della Vergine non è molto fortunato, ma con la sua forza interiore e tenacità supera qualsiasi ostacolo: 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

La Bilancia è molto fortunata in amore ed è aiutata dal suo ottimismo: 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Gli altri segni

Lo Scorpione è il segno più fortunato nel campo della finanza, per il suo intuito: 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Il Sagittario è il segno più fortunato al gioco: 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Il Capricorno ha la sua fortuna nella carriera professionale: 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

L’Acquario riesce quasi sempre in tutto: 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

I Pesci sono fortunati quando ci credono: 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.

Oltre ai numeri investighiamo anche il mese di ottobre per un’esplosione di ricchezza e di benessere.