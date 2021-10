Il vino è un Mondo affascinante quanto sconfinato ma di cui facilmente ci si innamora, anche da meno esperti e profani. Senza dubbio, i sentimenti d’amore si amplificheranno se insieme ad un buon calice avremo l’opportunità di essere travolti da arte e bellezza. Infatti, gli appassionati di arte e architettura non potranno certo resistere alla tentazione di fare una visita al luogo che stiamo per descrivere. Una stupenda struttura che vanta il titolo di essere l’unica scultura al Mondo ad essere adibita ad azienda vinicola, un vero spettacolo per gli occhi e il palato.

Il posto perfetto per una fuga d’ottobre è questa meravigliosa cantina unica al Mondo in Umbria e non è un caso.

Una scultura unica nel suo genere

Nella terra d’elezione del vino umbro tra Bevagna e Montefalco, si erge una meravigliosa opera d’arte di Arnaldo Pomodoro chiamata “Carapace”. Ed è infatti così che è stata battezzata la Tenuta Castelbuono in cui la famiglia Lunelli produce vino in Umbria. Questa cantina, oltre a produrre un vino di altissima qualità, è l’unica ad essere ospitata all’interno di una gigantesca scultura. L’artista, Arnaldo Pomodoro, prese ispirazione dal contesto delle verdi colline umbre volendo realizzare un elemento che non contrastasse con l’ambiente. Il nome della scultura prende il nome dal carapace delle tartarughe, simbolo di saggezza e forza, il cui guscio rappresenta il filo conduttore tra cielo e terra.

La scultura è una grandissima cupola in rame che presenta svariati intarsi che ricordano la terra dei vigneti che la ospitano.

Veder emergere la cupola sulle colline verdi è un vero spettacolo per gli occhi ma, tuttavia, anche il palato vuole la sua parte.

L’azienda produce i tipici vini del territorio della zona di Montefalco, celeberrima per prodotti di grande qualità come il Sagrantino. Proprio la bottiglia di Sagrantino Montefalco D.O.C.G. prende in eredità il nome dalla struttura in cui viene realizzato. Un vino forte che regala mille sfumature di gusto, generoso ed elegante come l’abbraccio di un padre.

Un posto da non perdere

L’azienda ha più dislocamenti in più parti d’Italia, ma quello che in Umbria è davvero unico.

È possibile godere di questo spettacolo tra gusto e arte contattando l’azienda che richiede la prenotazione prima della visita.

Approfondimento

