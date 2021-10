Molti di noi già pregustano questi imminenti giorni di vacanza. Quest’anno la festività di Ognissanti cade in giorno di lunedì e, nella maggior parte dei casi, ci permette di allungare il weekend.

Buone notizie, poi, per chi risiede e lavora nel capoluogo lombardo. La festa del Santo Patrono, il celebre Sant’Ambrogio, è prevista per martedì 7 dicembre. I più fortunati potranno quindi beneficiare di un lungo ponte e, perché no, organizzare già da ora un bel viaggio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sicuramente, qualcuno preferisce di gran lunga la tranquillità delle mura domestiche, senza doversi preoccupare di organizzare spostamenti e itinerari. Tuttavia, c’è chi per staccare dalla routine, liberare la mente e ricaricare le energie sente il bisogno di evadere e non vede l’ora di partire.

Per ispirare gli instancabili viaggiatori e far sognare anche chi è meno avventuroso, ecco 3 destinazioni imperdibili ed economiche per il ponte dell’Immacolata. Ideali non solo per assaporare un po’ di libertà, ma anche per cominciare a sentire il profumo del Natale.

Amsterdam

La prima opzione riguarda una destinazione europea generalmente molto amata e frequentata tutto l’anno. Si tratta di Amsterdam, la città dei canali romantici e delle biciclette, patria dei tulipani e di Van Gogh. Nel periodo prenatalizio, poi, il Festival delle Luci anima il centro città con mirabolanti giochi luminosi che rendono Amsterdam ancora più magica.

Monaco di Baviera

Chi adora la calda atmosfera delle luci e dei mercatini di Natale, non può non considerare Monaco di Baviera dove, da secoli, si tiene il tradizionale Christkindlmarkt. Assolutamente da non perdere anche la Romantische Straβe, l’itinerario turistico più popolare della Germania. A dispetto del nome, non è riservata solo alle coppie innamorate, ma è perfetta per tutta la famiglia. Un percorso costellato di bellezze paesaggistiche e culturali, che include tappe emozionanti come il museo del Natale e il fiabesco castello di Neuschwanstein.

3 destinazioni imperdibili ed economiche per il ponte dell’Immacolata

Il ponte dell’Immacolata non è, però, solo l’occasione per cominciare a sfrecciare sulle piste da sci o per respirare la magica atmosfera natalizia.

Il freddo pungente di questo fine ottobre, che difficilmente evolverà in temperature più miti, potrebbe farci agognare temperature più “tropicali”.

Lisbona

La meta che può regalarci un clima più temperato, senza costringerci a traversate equatoriali è Lisbona.

Diverse sono le attrazioni protagoniste di questa città mediterranea, comodamente visitabili in pochi giorni. Si passa dai meravigliosi panorami offerti dal castello di Sao Jorge al popolare Bairro Alto, senza dimenticare il caratteristico quartiere della Baixa.