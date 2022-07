Truccarsi è un momento speciale per ogni donna. Sono minuti preziosi che dedichiamo a sentirci bene con noi stesse. La sera però ci tocca anche struccarci, e questa è quasi sempre una bella seccatura. Tuttavia è necessario, per far respirare la nostra pelle e per liberare i nostri poveri pori ostruiti. A volte capita di trovarsi in situazioni in cui siamo sprovviste di struccante. In quel caso, meglio evitare di usare acqua e sapone. Alcune si buttano su prodotti oleosi come olio d’oliva, di cocco o di mandorle, che sono delicati anche per il contorno occhi. Ma per struccarci velocemente senza usare uno struccante specifico, possiamo ricorrere ad altri trucchetti, utili in caso di emergenza.

Cosa succede se non ci strucchiamo

Struccarsi, come abbiamo detto, è fondamentale. Questo non solo per rimuovere il trucco, ma anche per eliminare tutte le impurità accumulate sulla pelle nel corso della giornata. Inoltre, non struccarsi adeguatamente può comportare la comparsa di acne, brufoli e irritazioni, soprattutto ai nostri poveri occhi, sovraccarichi di ombretti, eyeliner e mascara. Anche le ciglia ne risentono. Se non rimuoviamo il trucco dagli occhi, le ciglia a lungo andare si seccano e cadono. Per non parlare delle labbra: se non ci strucchiamo, rischiamo di ritrovarci più facilmente con labbra secche e fastidiose pellicine.

Non olio di cocco o di mandorle, ecco come struccarsi gli occhi in 4 modi

In assenza di olio di cocco o di mandorle, possiamo struccare viso e occhi anche senza salviettine struccanti o latte detergente. Come? Con queste 4 alternative. Partiamo dalla prima: le creme idratanti.

Se abbiamo scordato lo struccante, di sicuro abbiamo però qualche crema idratante. Possiamo usarle per struccarci. Ci basterà inumidire un dischetto di cotone o un pezzo di carta igienica con dell’acqua tiepida e aggiungerci una microscopica quantità della nostra crema preferita, per struccare gli occhi. La consistenza ricorda quella del latte detergente. Lo stesso possiamo fare sul viso, per poi sciacquare abbondantemente con acqua calda, per rimuovere i residui.

Burro cacao

Specifichiamo che questi rimedi vanno usati una tantum, in casi di emergenza. Tra questi c’è anche lui: il burro cacao. Possiamo prenderne o tagliarne un pezzetto e passarlo delicatamente sul viso. Questo aiuterà a sgrassare e sciogliere il trucco, che potremo poi rimuovere con un dischetto di cotone.

Camomilla

Se siamo in vacanza, possiamo chiedere al bar dell’ albergo di prepararci un infuso di camomilla. Immergiamo un dischetto di cotone o un panno in microfibra nel nostro intruglio caldo e strofiniamo delicatamente viso e occhi per rimuovere velocemente tutto il trucco. La fortuna di questo rimedio è che è assolutamente naturale e pertanto delicatissimo anche per struccare gli occhi.

Detergente intimo

Perché il sapone no e il detergente intimo sì? La risposta è semplice: il detergente intimo è più delicato. Bisognerà in questo caso, evitare il contorno occhi. Possiamo insaponare bene il viso e struccarci con facilità. Questo rimedio va usato solo in casi estremamente eccezionali. Non olio di cocco o di mandorle, in mancanza di salviette e prodotti struccanti, possiamo struccare velocemente la pelle del viso e gli occhi con questi rimedi di fortuna, ma davvero efficaci.

