È sempre bello sfoggiare un trucco ben fatto e che metta in risalto i nostri lineamenti e i nostri occhi. Ma inevitabilmente, a fine giornata, arriva il momento di rimuovere tutti gli strati di trucco applicati sul viso, e sappiamo bene che questo momento pesa un po’ a tutte. Un po’ perché cancelliamo un lavoro che ci ha richiesto tempo e attenzione e un po’ perché, l’atto di struccarsi in sé, richiede altro tempo ed energie, che spesso ci mancano a fine giornata. Per accelerare questa noiosa pratica, la cosa migliore sarebbe abbandonare i dischetti leva trucco. Ma sebbene siamo tentate di togliere tutto il makeup con semplice acqua e sapone sotto la doccia, è sconsigliato. Il viso, e soprattutto gli occhi, hanno bisogno di prodotti delicati e specifici per rimuovere anche i più piccoli residui, che se non rimossi adeguatamente potrebbero causare irritazioni o infezioni.

Struccarsi bene è un’arte

Sappiamo che d’estate, tutta l’attenzione va ai rimedi per nutrire i capelli secchi e sfibrati, ma anche la pelle ha bisogno di cure. È ora di superare la pigrizia che ci coglie la sera e armarci di prodotti validi per struccare accuratamente il viso. È fondamentale farlo, anche per ripulire la pelle da smog e impurità, che ostruiscono i pori e che potrebbero portare ad arrossamenti ed eruzioni acneiche. Non solo. Non struccarsi significa creare terreno fertile per un invecchiamento precoce della pelle, addirittura 5 anni in più. Struccarsi bene è un gesto d’amore verso se stessi e se pensiamo che ci mettiamo meno di un minuto, non è poi un grosso sacrificio. Fortunatamente, esistono dei prodotti in grado di semplificarci questa operazione.

Per struccarsi bene gli occhi senza dischetti meglio non usare acqua e sapone sotto la doccia, ma questi prodotti delicati

Per struccarsi bene e in modo delicato, la scelta migliore è sicuramente l’olio struccante. Non ha bisogno di dischetti leva trucco, si massaggia sul viso e con la sua consistenza oleosa e avvolgente, scioglie anche il makeup waterproof più ostinato e si sciacqua via facilmente, con l’aiuto di una spugnetta (o anche senza). Solitamente, una volta provato questo prodotto, non si torna più indietro. È l’alleato perfetto anche per la pelle sensibile, perché il massaggio sarà delicato, senza sfregare in modo aggressivo la pelle. Uno struccante che allo stesso tempo idrata. Un sogno!

Naturali e anche per l’ambiente

Esistono anche i cosmetici solidi, detergenti e struccanti. Sono prodotti naturali al 100%, nella maggior parte dei casi, e hanno il vantaggio di durare molto più a lungo dei loro amici liquidi e in flacone. Questi sono anche amici dell’ambiente, con le confezioni in cartone riciclabile. Per struccarsi bene gli occhi senza dischetti, sono senz’altro queste le opzioni più valide, per risparmiare tempo, soldi e fatica.

