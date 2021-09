L’autunno è alle porte, l’inverno non tarderà ad arrivare ed ecco che dovremo adeguarci alla moda della nuova stagione. Da maggio a settembre, il nostro look si è caratterizzato per i colori brillanti, le fantasie variopinte e perché no, anche per qualche dettaglio audace. Strass e perle, infatti, non sono soltanto protagonisti dei gioielli da indossare su collo, orecchie e polsi, ma possiamo trovarli anche sui vestiti. A questo proposito, come non pensare ai famosi sandali gioiello, un must dell’estate a cui nessuna donna vorrebbe rinunciare.

L’estro della bella stagione, però, è destinato a lasciare il posto ai colori cupi dell’autunno e ad uno stile certamente più sobrio e austero. Siamo sicuri che sia proprio così? Certo, non potremo usare il tanto amato sandalo gioiello, ma chi l’ha detto che durante i prossimi mesi dobbiamo indossare soltanto colori scuri e tristi? Le cose stanno cambiando ed eccone la dimostrazione.

Non nero e grigio ma questi due colori domineranno la moda del prossimo autunno

Le sfilate della collezione autunnale 2021 hanno sfoggiato delle tonalità diverse da ciò a cui siamo normalmente abituati. Sappiamo tutti che i colori scuri fanno da padroni nella moda invernale e siamo sicuri che anche quest’anno ci ritroveremo con tanti cappotti rigorosamente neri. Tuttavia, sembra che uno spiraglio di luce stia finalmente facendo capolino in questo orizzonte dominato dal buio.

Infatti, i colori glicine e caramello si stanno imponendo sui loro rivali scuri e tenebrosi. Dalle maglie ai cappotti, si tratta di tonalità che ben si adattano tanto ad un outfit sportivo, quanto ad uno elegante e formale. Vediamo adesso qualche possibile abbinamento per essere sempre al top, con un tocco di originalità in più.

Accostamenti chic e casual

Che sia per andare al lavoro o per una cena elegante, il glicine fa sempre la sua figura. Pensiamo ad un abitino di questo colore, stretto in vita e leggermente largo sui fianchi. Con un paio di stivaletti color caramello ed un cappotto o giaccia di pelle della stessa tonalità, il risultato sarà favoloso. Se poi abbiniamo una borsa beige o caramello, il gioco è fatto.

In tal caso, sarebbe preferibile indossare gioielli color oro, in modo da risaltare questi colori caldi e luminosi. Ma il glicine si sposa perfettamente anche con il bianco e gli accessori argentati e quindi via alla fantasia.

Il caramello, dal canto suo, preferisce gioielli dorati, perché è il colore che più rappresenta il giallo-arancio dell’autunno. Non nero e grigio ma questi due colori domineranno la moda del prossimo autunno, non ci resta che sbizzarrirci con nuovi, stilosi e originali abbinamenti.