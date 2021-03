Ogni gioiello ha una sua specifica funzione. Le collane risaltano collo e decolleté, gli anelli mettono in mostra le mani, i bracciali illuminano mani e polsi. E come non parlare degli orecchini. Accessorio quasi indispensabile su ogni donna, illuminano il viso e conferiscono un incredibile tocco di femminilità.

Ne esistono di vari tipi e qualità, ciascuno adatto ad ogni evento e ai vari momenti della giornata. Così, i pendenti sono perfetti per serate eleganti, mentre altri più piccoli e semplici sono preferibili per il giorno.

Accanto ad un ampio spettro di scelte, però, esistono degli orecchini intramontabili che stanno bene su ogni viso e si adattano ad ogni occasione. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Gli orecchini intramontabili che stanno bene su ogni viso e si adattano ad ogni occasione

Parliamo delle perle, ovviamente. Ce ne sono di vari tipi, classificati in base al valore e al prezzo, ma qui ci limiteremo ad elencare i più noti. Le più pregiate sono le perle naturali, molto rare e per questo molto care.

Troviamo poi quelle coltivate in acqua di mare, tra cui le più famose perle Akoya coltivate in Giappone e più piccole rispetto ad altre.

Ed ecco che arriviamo alla tipologia accessibile a tutti, ma non per questo meno bella, le perle d’acqua dolce.

Stanno bene su tutto

Il principale motivo per cui le perle stanno bene su tutto è la loro semplicità. Senza colori sgargianti o la luminosità tipica dei brillanti, le perle si fanno notare senza essere volgari. A seconda delle dimensioni, poi, possiamo rendere il nostro orecchino più o meno visibile. Così, durante il giorno potremmo pensare ad un paio di medie dimensioni, mentre per una serata elegante è possibile osare con altre più grandi.

Possiamo anche scegliere il colore che preferiamo, ma è inutile dire che il classico vince su tutto. E poi, ci sarà un motivo se si parla proprio del colore “bianco perla”.

Sobrietà e compostezza in un gioiello che non passerà mai di moda.