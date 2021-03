Nessuna donna potrebbe uscire da casa senza la sua inseparabile borsa. Che sia una shopper, un bauletto o una pochette, poco cambia: l’importante è averla sempre con sé.

Non soltanto una questione di stile, ma anche e forse soprattutto di comodità.

La borsa, infatti, rappresenta per tante donne una seconda casa trasportabile e in miniatura, dove riporre tutto l’indispensabile. Dalle chiavi della macchina al balsamo per le labbra, contiene un mondo che rispecchia la propria personalità.

È bene sottolineare che questo mondo come lo abbiamo appena definito, può essere più o meno piccolo a seconda delle abitudini di ciascuna di noi. Ci spieghiamo meglio. C’è chi non ama caricarsi di oggetti vari e chi invece porterebbe con sé anche la tv di casa propria. In entrambi i casi, ma soprattutto nel secondo, la borsa potrebbe rivelarsi scomoda e far male alla spalla. E quindi che si fa?

L’alternativa alla classica borsa che sta spopolando tra le fashion addicted

Semplice, si usa lo zainetto. Accessorio in voga da pochi mesi, lo zainetto è comodo e di tendenza.

Le case di moda ne hanno realizzati diversi modelli, dai più economici ad altri con prezzi elevati. I più amati sono in ecopelle, monocolore e con la chiusura a vite. Tra i colori più in voga troviamo il beige chiaro e scuro, il nero e il rosso. Ciò non toglie che anche i modelli a fantasia stiano andando a ruba. Con l’arrivo dell’estate, inoltre, le stampe floreali saranno presto sulle vetrine dei negozi di accessori e di abbigliamento.

Come abbinarlo

Trovare il giusto abbinamento è semplicissimo, soprattutto se scegliamo il monocolore. L’alternativa alla classica borsa che sta spopolando tra le fashion addicted è sinonimo di casual ma con stile. Ecco perché è possibile utilizzare lo zainetto per andare in ufficio, magari abbinata ad uno stivaletto color cuoio e ad una camicia bianca. La si può portare anche per le passeggiate durante il giorno e perché no, per un aperitivo con gli amici.

Ecco come un accessorio apparentemente sportivo riesca a donare un certo tocco glamour a qualsiasi outfit scegliamo di indossare.