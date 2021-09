Mentre la maggior parte delle persone è abituata a prendersi le ferie ad agosto e a vivere appieno l’estate soprattutto durante questo mese, per tanti altri non è così. Non sono infatti pochi quelli che preferiscono andare in vacanza a settembre, quando le località turistiche si svuotano e la maggioranza delle persone torna a lavoro.

Effettivamente, sono moltissimi i vantaggi che si possono ottenere dalla scelta di fare una vacanza ad estate ormai inoltrata. Da una minore difficoltà nel prenotare alberghi e ristoranti al trovare più spazio e quiete nelle spiagge che si frequentano, la lista è lunga.

Un Paese ideale

Ci troviamo poi in un Paese, l’Italia, che ci permette il lusso di poter andare al mare anche nei giorni immediatamente precedenti all’inizio dell’autunno. Difatti, esistono tantissime località che presentano, ancora a settembre inoltrato, una temperatura dell’acqua mite e giornate soleggiate. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo svelare ai nostri Lettori una località bellissima e suggestiva. La quale, oltre ad essere incantevole nei mesi centrali dell’estate, si rivela fantastica anche a settembre.

Mare ancora caldo e acqua mozzafiato in questa spiaggia strepitosa per una vacanza a settembre

Non è certamente questa la prima volta che parliamo di località turistiche in grado di stupire chi le visita. Difatti, solamente pochi mesi fa avevamo presentato questa splendida isola dalle acque caraibiche e dalle spiagge cristalline. Oggi continuiamo ad approfondire l’argomento relativo ai viaggi e al turismo nazionale, parlando di una località che, grazie alla temperatura dell’acqua e al clima temperato, si rivela ideale per essere visitata in questi giorni. Infatti, c’è mare ancora caldo e acqua mozzafiato in questa spiaggia strepitosa per una vacanza a settembre.

Stiamo parlando di Praia a mare, comune situato nella bellissima Calabria. Questa località, che si trova precisamente nella provincia di Cosenza, oltre ad offrire un mare cristallino e delle bellissime spiagge, conserva anche un’altra particolarità interessante.

Difatti, la temperatura massima dell’acqua, durante il mese di settembre, cala solamente di mezzo grado rispetto a ciò che troviamo ad agosto. Si attesta all’incirca attorno ai 26.5 gradi. Ciò vuol dire che, anche nei giorni che segnano la fine della stagione, sarà comunque piacevolissimo concedersi un bagno. Nonché sdraiarsi in spiaggia a prendere un po’ di sole.

Proprio per questo motivo chiunque sia alla ricerca di una meta per una vacanza di fine estate nel mese di settembre, troverà questa località perfetta. Le strade meno affollate e l’acqua ancora piacevolmente tiepida renderanno i nostri giorni di relax ancora più suggestivi e rigeneranti. Così da farci trovare, al rientro, pronti ad affrontare l’inizio delle attività e dell’autunno.