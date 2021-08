L’ipertensione è una patologia molto diffusa che colpisce senza esserne consapevoli, poiché è quasi asintomatica. Motivo per il quale è bene fare degli accertamenti frequenti come prevenzione.

L’ipertensione si presenta quando la pressione arteriosa eccede il limite standard, soprattutto quando si è a riposo. Anche se la pressione ottimale oscilla tra gli 80 e i 120 mm7Hg, si è ipertesi quando la cosiddetta “massima” supera i 140 mm/Hg e la “minima” i 90 mm/Hg. Se si dovessero riscontrare queste anomalie, unitamente a sensazione di calore e mal di testa, rivolgiamoci al medico specialista per un consulto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La pressione arteriosa alta, a meno che non si tratti di genetica ereditaria, può essere causata da diversi fattori quali diabete, obesità, fumo e ipercolesterolemia. A parte il fumo di sigaretta, gli altri fattori di rischio sono, a loro volta, provocati nella maggioranza dei casi dalla cattiva alimentazione. Soprattutto per l’abuso di sale che dovrebbe essere eliminato.

Ecco perché è importantissimo curare il proprio regime alimentare e scegliere la dieta mediterranea, ossia quella dieta ricca di tutte le sostanze nutritive necessarie.

Tra queste ci sono anche i formaggi e derivati del latte, ma uno in particolare è indicato come coadiuvante nel contrastare picchi di pressione.

Non molti lo comprano ma questo è il latticino più economico che riduce la pressione arteriosa alta

Per gli italiani e non solo, i formaggi e tutti i prodotti che derivano dal latte sono degli alimenti molto importanti. Basti pensare al Grana Padano D.O.P. o al Parmigiano Reggiano D.O.P., orgogli italiani nel Mondo.

Eppure, questi latticini, nonostante siano di eccellente qualità, non sono indicati per chi soffre di ipertensione. Meglio optare per formaggi magri e latticini. Pochi lo comprano ma è questo il latticino più economico che riduce la pressione arteriosa alta.

Lo yogurt magro non soltanto contiene lo 0,1% di grassi ma è il latticino più economico di tutti. Basta confrontare i prezzi tra i vari supermercati e discount per vedere quanto un vasetto sia conveniente. Inoltre, gli esperti sostengono che i latticini magri sono ricchi di calcio e potassio e poveri di sodio e grassi, per cui sono particolarmente indicati in una dieta che tenga a bada l’ipertensione.

Si consiglia l’assunzione di 3 porzioni al giorno di yogurt magro, insieme alla frutta e alla verdura o altri derivati a basso contenuto di grassi.