Da settembre, molti di noi torneranno in palestra con un obiettivo fisso e inamovibile: mettere su massa muscolare. L’ipertrofia è l’obiettivo comune di chiunque frequenti una palestra da settembre a giugno. Peccato, però, che intorno all’ipertrofia del muscolo girino molti falsi miti. La cultura dell’allenamento spesso è difficile da inculcare e finiamo per commettere gravi errori che ci precludono il raggiungimento del nostro obiettivo. Ecco 3 errori da evitare in palestra a settembre per mettere velocemente massa muscolare proprio come desideriamo. Basta evitarli per essere già a metà dell’opera.

Come si fa a mettere massa muscolare

Come detto, l’ipertrofia muscolare (ovvero la crescita del muscolo) è complessa da spiegare e tante volte anche da raggiungere. In parole povere, le cose essenziali sono due: l’allenamento e la dieta. L’allenamento deve avere due caratteristiche fondamentali: deve essere un allenamento prevalentemente di forza e deve essere progressivo. Per allenamento progressivo si intende una scheda che sia studiata per sottoporci a sforzi sempre maggiori. La dieta, contrariamente a quello che fa l’utente medio della palestra, deve creare un surplus calorico e non un deficit.

In altre parole, se vogliamo fare crescere i nostri muscoli dobbiamo assumere più calorie di quelle che ne consumiamo. Chiaro è che è molto importante la fonte di queste calorie. Assumere il fabbisogno calorico con un vasetto di Nutella non è affatto funzionale. Dobbiamo affidarci ad alimenti dai grassi buoni e soprattutto che abbiano un importante apporto calorico. Non facendo in questo modo, rischiamo di incappare nei soliti errori che non aiuteranno la massa muscolare.

Ecco 3 errori da evitare in palestra a settembre per mettere velocemente massa muscolare

Il primo errore che molti commettono quando si iscrivono in palestra per mettere su massa muscolare è perseverare negli allenamenti cardio. La mania di bruciare calorie è del tutto controproducente in un regime di ipertrofia (eccetto qualche allenamento HIIT breve e ben calibrato). Se vogliamo crescere muscolarmente dobbiamo concentrarci sugli allenamenti di forza.

Il secondo errore che molti commettono è quello di buttarsi in esercizi avanzati senza passare per quelli di base. Gli esercizi fondamentali, come squat, panca piana e stacca da terra, sono davvero essenziali per la crescita. Grazie a loro, inoltre, impariamo gli schemi motori basilari per fare tutti gli altri.

L’ultimo errore riguarda la dieta: se vogliamo mettere su muscoli dobbiamo rinunciare all’alcol. Una birra ogni tanto non fa male, ma il consumo frequente sottrae acqua al corpo, allarga i vasi sanguigni e favorisce il catabolismo muscolare.

