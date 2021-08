L’estate è una delle stagioni più amate, nonostante il caldo e il sudore.

Generalmente è il periodo delle ferie più lunghe, delle partenze per mete lontane ed esotice, del riposo.

A risentirne positivamente non è solo il nostro fisico ma anche la pelle e soprattutto quella del viso.

È infatti, più rilassata, distesa e luminosa grazie ad un tocco di abbronzatura.

Questo sembra svanire nel nulla con l’arrivo dell’autunno, quando si ricomincia a lavorare, le ore sembrano non bastare, trascinati da un impegno all’altro.

Guardandosi allo specchio, si stenta a riconoscersi: la pelle del viso è tirata, stanca, spenta e più afflosciata.

Tutto lo stress dimenticato durante l’estate, improvvisamente si accumula dove è più visibile: sotto e accanto agli occhi, sugli zigomi e sul contorno labbra.

Ma tutto ciò può diventare solo un lontano ricordo.

Ecco, infatti, come dire addio a pelle stressata e spenta ricoprendosi la faccia con quest’alga, ingrediente segreto di una maschera bio imperdibile in vista dell’autunno.

I tanti benefici

L’ingrediente segreto di questa maschera antistress e distendente è l’alga spirulina in polvere.

Ha questo particolare e buffo nome perché cresce a mo’ di spirale e ha la forma di un nastro, stretto e lungo.

Nonostante sia appartenente alla categoria delle alghe azzurre, il suo tratto distintivo è l’inconfondibile colore verde in quanto è un’alga ricca di clorofilla.

Un’altra caratteristica tipica è il suo sgradevole odore che non tutti riescono a sopportare.

Tuttavia, come altri prodotti naturali e vegetali, la spirulina è molto amata e apprezzata soprattutto per gli innumerevoli benefici che apporterebbe al nostro organismo.

Avrebbe un effetto antinfiammatorio, antiossidante, dimagrante e tonificante. Ma anche purificante, calmante e rigenerante.

Inoltre, anche se non vi sono studi scientifici che possono supportarlo, l’alga spirulina sarebbe in grado di innalzare le difese immunitarie e di agire positivamente sulla riduzione del colesterolo.

Come dire addio a pelle stressata e spenta ricoprendosi la faccia con quest’alga

L’alga spirulina in polvere non va usata da sola ma mescolata ad altri pochi ingredienti per realizzare una maschera viso 100 percento bio e strepitosa.

Bastano pochissimi istanti per avere a disposizione un validissimo alleato per dire stop alla pelle del viso stressata e spenta.

Gli ingredienti per una maschera sono:

1 cucchiaio raso di alga spirulina in polvere;

1 cucchiaio raso di miele;

½ cucchiaio di acqua tiepida.

Il procedimento è davvero facilissimo.

È sufficiente mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola, energicamente, fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.

Subito dopo, stendere sul viso questa pappetta con le mani o con l’aiuto di un pennello, per un momento di relax estremo. Evitare, però, di coprire il contorno occhi e arrivare, invece, fino al contorno labbra.

Questo è un trucchetto che permetterà di contrastare le rughe naso-labiali.

Lasciare in posa per almeno 20 minuti e fino a quando non sarà totalmente asciutta, secca ed inizierà a tirare. Sciacquare, infine, con acqua tiepida e con l’aiuto di una spugna vegetale.

Il consiglio è di preparare una maschera nuova ogni volta che s’intende applicarla, evitando ogni tipo di conservazione del prodotto.