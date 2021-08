Il diabete mellito rappresenta una delle malattie più diffuse in tutto il Mondo. Una delle cause del diabete è l’iperglicemia, ossia un’elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Ma un’altra causa è la scarsa capacità dell’insulina, l’ormone prodotto dal pancreas, di regolare i livelli di zucchero.

Infatti esistono due tipi di diabete mellito, quello di tipo 1 è il più grave e comporta l’assunzione di insulina. Il secondo tipo, invece, costituisce una forma più lieve che si tiene sotto controllo con l’alimentazione sana e con una terapia prescritta del medico.

In presenza del diabete è fondamentale curare il proprio regime alimentare per prevenire eventuali complicanze e stare meglio. Motivo per il quale la ricerca scientifica continua a studiare, facendo passi da gigante in tal senso.

In questo articolo parleremo delle proprietà benefiche nascoste del frutto più consumato in questo periodo da grandi e piccini. Infatti non buttiamo i semi di questo amato frutto estivo perché sono formidabili per contrastare il diabete.

L’anguria e i suoi semi

L’anguria è il frutto simbolo dell’estate e non vi è casa italiana in cui non si mangi questa squisita prelibatezza. Ciò nonostante, spesso togliamo i piccoli semi neri contenuti all’interno perché non è piacevole sentirli sotto i denti. Eppure facciamo un grande sbaglio a buttarli, poiché sono ricchi di proprietà benefiche. Vediamo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Non buttiamo i semi di questo amato frutto estivo perché sono formidabili per contrastare il diabete

Alcuni ricercatori hanno pubblicato uno studio nel Journal of Applied Sciences and Environmental Management in cui confermano i benefici apportati dai semi. In particolare, si sostiene che l’estratto dei semi dell’anguria sia molto utile per contrastare i sintomi e le complicanze del diabete. Infatti i semi non solo sono ricchi di sostanze antiossidanti ma tengono a bada i livelli di glucosio nel sangue. Questo perché i flavonoidi contenuti stimolano la secrezione di insulina, la quale è necessaria per regolare la glicemia.

Un altro studio pubblicato sul Journal of Diabetes Research, invece, tratta dell’efficacia dell’olio di semi di anguria nel tenere sotto controllo lo stress ossidativo derivante dal diabete.

Insomma questi studi confermano che non bisogna buttare i semi dell’anguria perché fanno davvero bene alla salute e contrastano le complicanze del diabete. Quando taglieremo una bella fetta di anguria, prestiamo attenzione a conservare i semi.

