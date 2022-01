Il pesce come abbiamo più volte ricordato è uno degli alimenti dai valori nutrizionali più completi. Ricco di proteine nobili, acidi grassi buoni come gli omega 3 ed alcuni oligoelementi importanti come il fosforo, il pesce è uno degli alimenti a cui sarebbe bene non rinunciare.

Tante sono le specie di pesce commestibili, tra le più comuni ed utilizzate in cucina troviamo sicuramente il merluzzo, il nasello, ma anche il salmone, il pesce spada, il tonno ed anche l’orata.

Molti si ostinano a portare in tavola sempre le stesse specie; infatti, tanti mangiano spesso salmone e tonno senza sapere che il lanzardo, contiene più vitamina D e omega 3 e meno grassi. Lo stesso accade per il dentice, che è un pesce che potrebbe valere oro per la salute perché ricco di omega 3.

Non merluzzo e salmone in padella ma l’orata così cucinata è perfetta per combattere colesterolo cattivo, trigliceridi e per un pieno di vitamina C

Il mare per fortuna ci offre una grande varietà di pesce commestibile, pertanto, è sempre bene variare il più spesso possibile le specie di pescato introdotte con l’alimentazione.

Un ottimo alleato contro il colesterolo cattivo, il pesce è un validissimo alimento per tenere a bada i trigliceridi, soprattutto se decidiamo di consumare le specie meno grasse.

A fare la differenza a livello nutrizionale è anche il metodo di cottura che scegliamo per il nostro pesciolino. Infatti alcune cotture come quelle al vapore piuttosto che quelle al cartoccio sono più indicate per mantenere il profilo dei grassi più basso.

La ricetta salva salute

Quello che vogliamo proporre oggi è un secondo di pesce al cartoccio che può essere accompagnato da qualsiasi verdura si preferisce. La ricetta di oggi è molto salutare in quanto l’orata apparterrebbe ai pesci magri e in più la cottura al cartoccio è povera di grassi.

Orata al cartoccio con olive e finocchi

1 orata di 1 kg;

50 grammi di olive nere;

2 finocchi;

due arance;

2 spicchi d’aglio;

timo e prezzemolo q.b.;

1 limone;

del succo d’arancia;

sale e pepe q.b.;

olio Evo q.b.;

Procedimento per la preparazione l’orata

Lavare e pulire l’orata. Pulire e affettare i finocchi e le arance da ridurre a fettine sottili. Sminuzzare e tritare le erbe aromatiche, sbucciare l’aglio e premere l’arancia, conservarne il succo. Su una teglia distendere un foglio di alluminio e porvi sulla superficie i finocchi, le fettine d’arancia, le olive e l’orata. Cospargere la superficie con le erbe aromatiche, l’olio Evo e il succo d’arancia. Chiudere il cartoccio e riporre in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Al termine della cottura impiattare e servire accompagnando il piatto con verdure di stagione.

