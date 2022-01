Consultando l’oroscopo all’inizio dell’anno possiamo capire quali difficoltà ci attendono nei dodici mesi successivi. Solitamente, ogni segno zodiacale avrà sul suo cammino fortuna o sfortuna, a seconda dei periodi dell’anno e delle sue caratteristiche. Ma ci sono momenti in cui le stelle sembrano cospirare contro tutti i segni zodiacali. Uno di questi momenti è quello in cui Mercurio è retrogrado. Con Mercurio retrogrado, tutti i segni zodiacali possono affrontare un periodo particolarmente difficile. Ma non è per forza così: basta sapere come “sopravvivere”. Per attirare soldi e fortuna nonostante Mercurio retrogrado ecco 3 strategie che ogni segno zodiacale potrà adottare. Basterà non essere testardi e in un certo senso assecondare il volere delle stelle. Così, anche il periodo di Mercurio retrogrado passerà senza lasciare troppi danni. Anzi, potrà essere un momento di grande fortuna e realizzazione personale.

Per attirare soldi e fortuna nonostante Mercurio retrogrado ecco 3 strategie che ogni segno zodiacale potrà adottare

Ogni anno arriva il momento più temuto dai segni di tutto lo zodiaco: quello di Mercurio retrogrado. Nel 2022, il primo periodo è già arrivato. Mercurio sarà retrogrado dal 14 gennaio al 4 di febbraio. Quando Mercurio è retrogrado significa che il suo movimento, visto dalla Terra, pare andare a ritroso. Infatti, a questo periodo corrisponde un momento di grande incertezza e titubanza per i segni zodiacali, propensi a ritornare sui propri passi.

A seconda del segno zodiacale, l’influenza di Mercurio retrogrado può cambiare. In ogni caso, però, il periodo può avere ripercussioni negative, se non si adottano le giuste strategie di sopravvivenza. Il consiglio generale è quello di prendere questo periodo come una piccola tregua, un momento per rallentare e riflettere. In questo modo, potremo uscirne vincitori.

Ecco le 3 cose da fare con Mercurio retrogrado per non darla vinta alla sfortuna

Per cominciare, nel periodo di Mercurio retrogrado ogni segno zodiacale farà bene a rivedere i propri programmi. Talvolta Mercurio scombina i nostri piani, generando frustrazione e senso di sconfitta. Ma possiamo agire d’anticipo e riconsiderare i nostri progetti: a volte cambiare piani può essere un gran bene.

Dopodiché, ricordiamo di essere indulgenti con gli altri. Nel periodo di Mercurio retrogrado molte insoddisfazioni possono nascere dal comportamento altrui. Ricordiamo che anche gli altri stanno passando un momento difficile e cerchiamo di concedere anche a loro il tempo per riprendersi.

Infine, possiamo sfruttare al meglio questo periodo di riflessione avvicinandoci di nuovo alle persone più care. Sono i familiari più stretti e gli amici più intimi a tenerci a galla nelle difficoltà.

