Proprio come il bixie cut, anche quello di cui tratteremo è un’acconciatura che riprende alcune caratteristiche di due tagli di capelli tornati alla ribalta negli ultimi anni: lo shag e il mullet.

Non lo shag o il mullet, ma ecco il taglio di capelli sbarazzino e ribelle che piace a giovani e celebrità e spopola sempre di più. Si chiama wolf cut ed è stato portato alla ribalta da stelle del calibro di Billie Eilish e Miley Cyrus.

Si ispira agli hairstyle rock-punk risalenti agli anni ’70 e ’80, un’epoca nell’immaginario comune spesso associata alla trasgressione e alla libertà.

È un taglio in genere medio o medio-lungo, adatto a chi vuole essere alla moda ma non ama in particolar modo i caschetti e i tagli corti che spopolano negli ultimi anni. La sua caratteristica principale è la scalatura interna della chioma, sempre leggermente messy, a ricordare il crine di un lupo. Da qui il nome del taglio, che richiama proprio quest’animale.

Si sfoggia con o senza frangia a tendina, che si consiglia per avere un effetto anti-age immediato, purché si sia certe di avere un viso adatto.

Come il già citato bixie, il wolf cut richiede una bassa manutenzione. In questo caso, l’unica cura da prestare è fissare di tanto in tanto le ciocche con l’aiuto di uno spray texturizzante. Lo scopo? Mantenere l’effetto arruffato che lo caratterizza.

A chi sta bene questo taglio?

Secondo gli hairstylist, il wolf cut è molto versatile. Si adatta anche a visi dalle forme geometriche e i lineamenti duri, in quanto è capace di addolcirli. Potenzialmente, è capace sia di aggiungere volume alle chiome più fini che di sfoltire quelle fin troppo voluminose.

Sarà compito di un abile parrucchiere adattare al meglio il Wolf Cut ai lineamenti e ai capelli della cliente senza stravolgerlo.

La particolarità del wolf cut potrebbe essere meglio valorizzata con una colorazione naturale: dai biondi molto chiari fino a colori come il castano cioccolato o il rame. In alternativa, è da provare con un balayage con colori ad alto contrasto. Si sconsiglia di abbinarlo a colorazioni eccessivamente scure, onde evitare di privarlo della sua caratteristica leggerezza.