Gli economisti studiano i nostri comportamenti. Spesso pensiamo che l’economia riguardi in un certo qual modo solo la nostra situazione economica e finanziaria. In realtà, gli economisti studiano le nostre scelte e cercano di sottolineare quelle migliori.

In particolare, l’economista Joel Waldfogel ha studiato la questione dei regali di Natale e ha capito che regalare soldi non è una brutta idea. Anzi, è il regalo più azzeccato, dato che non impone nessuna scelta personale agli altri.

Regalare soldi vuol dire trasferire la scelta di un oggetto o di un’esperienza all’altra persona e quindi lasciarla davvero libera. In questo modo non esistono regali indesiderati e poco graditi ma soltanto sorrisi e approvazione.

Tuttavia, dato che viviamo in uno Stato di diritto abbiamo delle regole e anche in questo frangente dovremmo fare attenzione ad alcune cose. Infatti, ecco fino a quanti soldi regalare e farsi regalare a Natale secondo la Legge.

A Natale moltissimi parenti scelgono di regalare i soldi ai loro nipoti o anche figli. Secondo la Legge, regalare soldi corrisponde essenzialmente ad una donazione, come definito dall’articolo 769 del Codice Civile. Tuttavia, se il regalo è molto importante e generoso bisogna fare molta attenzione.

Infatti, ci sono delle norme che regolano la questione e stabiliscono fino a quanti soldi si possono regalare in contanti.

A Natale non vorremmo mai avere dei problemi con il fisco, dato che è un periodo di festa e che abbiamo molte altre cose a cui pensare. Dovremmo sapere, quindi, che è stata abbassata la soglia massima di regalo in contanti, dato che se la superiamo dobbiamo lasciare qualche traccia scritta della nostra donazione.

Chiariamo subito che si tratta di cifre che superano i mille euro. Certo, è un regalo importante, ma se abbiamo amici o parenti nel bisogno può capitare a tutti di doverlo fare. Secondo la Legge di Bilancio del 2020, infatti, la scelta di regalare soldi tramite contanti o un bonifico è strettamente normata.

Infatti, fino al 31 dicembre 2021 possiamo regalare fino a 1999,9 euro in contanti, mentre dal 1 gennaio 2022 la soglia passerà a 999,9 euro. D’ora in poi, dunque, dovremo seguire questa normativa per rispettare pienamente le disposizioni governative e la legge.

