Tutte noi lo abbiamo pensato almeno una volta: “E se mi facessi la frangia ai capelli?”. È normale desiderare di modificare stile, di rinnovarsi e di dare una svolta al proprio aspetto. Certamente la frangia è uno dei modi più semplici per ottenere questo cambiamento, senza magari rinunciare alla lunghezza dei propri capelli.

Alcune donne non potrebbero farne a meno, altre si dichiarano pentite di aver commesso l’errore di tagliarsi in questo modo i capelli. A chi dare ascolto quindi? Se si hanno dubbi al riguardo meglio informarsi sui pro e sui contro e tentare di immaginarsi prima con questo taglio. Ecco quindi i trucchi su come capire se si sta bene con la frangia.

A chi sta bene

Sembrerebbe che la frangia stia bene a un po’ tutti i tipi di volto. Il peso maggiore infatti è dato dal gusto personale e dal modo in cui vediamo noi stesse. In generale la frangia serve per dare armonia al volto e correggere alcuni difetti, ed è per questo che ne esistono di diversi tipi a seconda della necessità.

La forma del viso sembra comunque un fattore di rilievo. Chi ha in volto lungo e regolare sembra beneficiare di questo tipo di taglio più di coloro che hanno un volto tendente al rotondo. Allo stesso modo, chi ha per esempio un naso importante potrebbe non sentirsi a proprio agio con una frangia. Anche la lunghezza della fronte è da tenere in considerazione: più è alta più dovrebbe donare.

Trucchi per capire se si sta bene con la frangia

Esistono diversi modi per vendersi in anteprima con la frangia e decidere così se procedere o meno. Con il taglio

Se si è brave con le pettinature e si hanno i capelli abbastanza lunghi, si può provare a raccogliere i capelli in uno chignon. Le punte vanno quindi portate verso la fronte e i capelli fermati con delle forcine, eventualmente coperte con una fascia per capelli o un cerchietto. Infine con una piccola piastra bisogna dare la giusta piega e il gioco è fatto!

Un altro metodo piuttosto semplice è l’uso di un’applicazione per acconciature. Basta caricare una propria foto e scegliere tra le proposte presenti.

Si può anche comprare una parrucca con la frangia in un negozio. Oltre alle parrucche intere, ormai esistono anche delle piccole clip con la sola frangia da posizionare appena al di sopra della propria fronte.

Se tuttavia ancora rimangono alcuni dubbi, chiedere a un esperto del settore potrà dissiparli.