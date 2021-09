Dal lontano Perù arriva un tipo di mais ricchissimo di sostanze nutrienti benefiche per il nostro organismo. Potrebbe sembrare davvero assurdo ma non lo acquistiamo mai questo tipo di mais che allontana la vecchiaia e potrebbe prevenire il cancro. Eppure, in Italia era una delle colture agricole più diffuse almeno fino al diciassettesimo secolo. Poi, complici una serie di vicissitudini, questo alimento non è più stato coltivato, con buona pace di tutte le sue riconosciute virtù. Oggi, sono sempre di più gli studi che riconoscono in questo tipo di mais un vero e proprio alleato per la lotta addirittura alle sostanze cancerogene.

Un pieno di antocianine

Il mais nero, così come tutta la sua famiglia, contiene dei fitonutrienti e degli antiossidanti in grado secondo la medicina di proteggere il nostro sistema immunitario. La scienza riconosce tra i suoi ingredienti proprio le antocianine, sostanze che la medicina cita sempre come vere e proprie barriere al diffondersi delle malattie degenerative. Ma, questo particolare tipo di mais è in grado anche di equilibrare i livelli di colesterolo, similmente ai legumi. E, non dimentichiamo persino la sua influenza benefica sul controllo della pressione sanguigna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non lo acquistiamo mai questo tipo di mais che allontana la vecchiaia e potrebbe prevenire il cancro

Qualche nostro Lettore che ama l’alimentazione particolare potrebbe già avere assaggiato la polenta o i biscotti di mais nero. Gli americani lo alternano a quello tradizionale anche nei super consumati e amati popcorn. Pur potendo approfittare, comunque, della virtù benefica di questo alimento è sempre consigliabile il consiglio di un medico o di uno specialista. Possiamo recuperare il mais nero in comodi chicchi e pannocchie, ma anche in versione pastiglie e sciroppo. Non facciamo però l’errore di confondere la farina nera con il mais nero. Molte pizzerie utilizzano adesso questa alternativa particolare, si tratta di una farina bianca che diventa nera per l’aggiunta del carbone vegetale. Invece, in tema di benessere a tavola non dimentichiamo il frutto invernale meno mangiato che abbassa il colesterolo proteggendo cuore e muscoli.

Attenzione anche alle sue controindicazioni

Se sono davvero tante le funzioni speciali a favore del nostro organismo, dobbiamo però stare attenti che il mais nero potrebbe interferire nella funzionalità di alcune medicine. Così come non è consigliato dalla scienza alimentare a coloro che soffrono di pressione troppo bassa. Ecco perché come dicevamo, prima di assumerlo sistematicamente a livello di cura, dobbiamo assolutamente consultare uno specialista.

Approfondimento

Troppo spesso sono sulle nostre tavole questi alimenti che ci invecchiano e fanno male al sangue