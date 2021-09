Per qualche motivo l’ottima semestrale di Esprinet fa crollare il titolo che a breve potrebbe offrire un’ottima occasione di acquisto?

La semestrale al 30 giugno si può riassumere a grandi linee con i seguenti numeri. I ricavi a 2237 milioni di euro sono stati in crescita del 22% rispetto al primo semestre 2020. L’EBITDA è salito a 42 milioni in crescita del 74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ancora più esplosivo il dato sull’utile netto salito a 22 milioni in rialzo del +187% rispetto al dato del 30 giugno 2020.

La prima reazione del mercato a questi risultati è stata entusiasta con le quotazioni che, durante la seduta del 7 settembre, sono arrivate a guadagnare il 7% circa. Successivamente, però, le parole del management hanno affossato il titolo.

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet, ha commentato che l’indisponibilità dei componenti elettronici potrebbe avere un impatto sui conti del secondo semestre.

Questo commento ha creato malcontento tra gli operati di mercato con il titolo che ha immediatamente al ribasso chiudendo la seduta del 7 settembre con una perdita del 7% circa. Nei giorni successivi, poi, la situazione è peggiorata tanto che Esprinet ha chiuso la settimana con una perdita del 18,75%.

Un tracollo che guardando i fondamentali del titolo non è giustificato. Qualunque sia il metodo utilizzato, infatti, il titolo è sottovalutato.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

L’ottima semestrale di Esprinet fa crollare il titolo che a breve potrebbe offrire un’ottima occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 10 settembre in ribasso del 4,55% a quota 13 euro.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha un potenziale effetto devastante sul titolo che potrebbe raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 11,39 euro. Qualora questo livello venisse raggiunto si tratterebbe di un’ottima occasione di acquisto.

Un’altra chance per i rialzisti sarebbe legata a un pronto recupero in chiusura settimanale di area 13,25 euro (II obiettivo di prezzo).

