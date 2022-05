Con il mese di maggio si entra nel pieno della primavera. Si possono godere di bellissime giornate non molto calde, ma piacevoli. L’aria si arricchisce di delicati profumi e anche chi vive nelle grandi città può ammirare qualche terrazzo in fiore. Se non avessimo ancora scelto come colorare balconi e terrazze, l’occasione non è persa. Basta non lasciarsi sfuggire questi fiori dai colori sorprendenti. Saranno non lillà e gelsomini ma finalmente terrazze ricche di colore con i dianthus. In questo periodo di maggio i lillà e i falsi gelsomini sono molto diffusi. Il loro profumo pervade l’aria. Tuttavia, anche altri fiori possono rendere felici gli occhi di chi passa accanto ai nostri balconi.

Il dianthus è una famiglia di fiori molto antica, da cui proviene anche il nostro garofano comune. Sono dei fiori molto resistenti, per cui, una volta sistemati in giardino, sulle terrazze e sui balconi, non richiedono grandi cure. Certo, l’innaffiatura è d’obbligo quando il terreno è senza acqua. Questo però capita per tutte le piante, a parte le succulente che hanno dei ritmi diversi.

Non lillà e gelsomini ma finalmente terrazze e balconi ricchi di variopinti colori con 3 fiori resistenti e dal profumo delicato

Il dianthus offre una varietà di colori, per cui scegliendone diversi si può comporre una piccola sinfonia. Anche una sinfonia di delicati profumi. Non ci sarà bisogno di scegliere altri fiori, che si possano abbinare tra loro. Andando nei negozi specializzati nella vendita di fiori, ci mostreranno tutte le diverse varietà. Alcuni dianthus attirano l’attenzione per i petali, che hanno delle variazioni di colore interessanti. I bordi alti dei petali cambiano di colore, creando dei giochi cromatici a contrasto.

In genere la colorazione va dal bianco al rosa, passando dal fuxia per arrivare al rosso. Molto bello è il dianthus caryophyllus, con un colore fuxia e rosa carico per finire con marginature bianche. Ma c’è anche il garofano rosso, quello completamente bianco, giallo e fino a tanti altri colori diversi.

Tanti colori variegati

Anche il dianthus barbatus, detto il garofano dei poeti, spicca nei colori come nella forma. Si raggruppano i fiorellini come a formare una cupoletta, un po’ come le ortensie. Anche questi godono della bicromia dei colori, con tanto di margine in contrasto. Sempre all’interno dei dianthus abbiamo il chinensis, ovvero il garofano cinese, conosciuto anche come arcobaleno rosa. I suoi petali terminano con tante punte, che sembrano piccoli fuochi d’artificio. Anche di questi ve ne sono di diversi colori. Basterebbero queste differenti varietà di dianthus per sbalordire i passanti con tanta bellezza.

