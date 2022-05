Siamo in piena primavera e l’estate ci sembra ancora abbastanza lontana. Tra di noi c’è chi ha già cominciato una dieta e chi sta prenotando le vacanze per trovare i prezzi migliori. Ad ogni modo, dovremmo cominciare quantomeno a comprarci i costumi.

Spesso, se aspettiamo l’ultimo minuto rischiamo o di non trovarli disponibili per la nostra taglia o pagarli troppo. Dunque, non aspettiamo a comprare il costume da bagno, perché è l’ora di decidersi a scegliere alcuni modelli che vanno di moda.

Il classico e qualche novità

Se per la primavera i colori di tendenza sono delle tinte pastello, per l’estate le regole sono diverse. In primo luogo anche quest’anno c’è un classico che non passa mai di moda. Parliamo del costume intero nero, che ormai dagli anni ’50 è un simbolo della classe e della femminilità. Da mezzogiorno in avanti si può portare a tutte le ore e, con un pareo, si può anche sfoggiare allora dell’aperitivo in spiaggia.

Altrimenti, si può scegliere un’interessante innovazione. Questa scelta è a due pezzi, una sorta di bikini ma con la caratteristica principale di essere a vita alta. Per questi due pezzi non dobbiamo, però, scegliere delle tinte pastello perché non renderebbero un bell’effetto. Attenzione anche ai laminati, che rischiano di farci apparire troppo volgari.

Non aspettiamo a comprare il costume da bagno perché è l’ora di scegliere questi modelli economici alla moda

Se vogliamo scegliere invece un capo con stile ma che ci faccia notare da tutti, scegliamo un due pezzi con frecce bianche su sfondo giallo. In pochissime ce l’hanno ma l’importante è scegliere delle righe orizzontali per evitare di mettere in risalto delle nostre eventuali imperfezioni.

Chi invece ama proprio essere al centro dell’attenzione deve saper osare. Un due pezzi con la fantasia tie dye, ovvero dai toni psichedelici, è sicuramente la scelta più giusta. Bisogna però poi saperlo portare.

Infine, c’è un due pezzi che unisce lusso, eleganza e raffinatezza. Il colore è quello dello champagne, un giallo paglierino molto delicato. Il reggiseno è a balconcino ma con pochi pizzi visibili ma il vero tocco di classe è la decorazione. Parliamo di rose blu e rosse che sono minimal ma molto raffinate.

Approfondimento

Ecco il vestito più costoso del Mondo e della Storia per sentirsi davvero ricchissimi