Come rinforzare il sistema immunitario: ecco due ottimi succhi ricchissimi di vitamina C

Ci sono due succhi particolarmente ricchi di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario. Scopriremo quali sono, come assumere la vitamina C e cosa fa per il benessere del nostro organismo. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è il sistema immunitario? Se ne parla sempre, soprattutto nella stagione fredda, ma non tutti hanno tutte le informazioni che servono. Il sistema immunitario è l’insieme di organi e di cellule che hanno il compito di difendere l’organismo da agenti esterni.

Quando l’organismo viene attaccato da virus o batteri possono svilupparsi delle infezioni con la comparsa di numerosi sintomi. Pensiamo al mal di gola, al raffreddore, all’influenza, anche se senza febbre, mal di pancia oppure la tosse.

Per aiutare e farlo funzionare bene, ecco come rinforzare il sistema immunitario con alcune indicazioni su cosa mangiare e cosa prendere. Ci sono due bevande in particolare che si sono rivelate essere dei veri toccasana per la salute.

La sostanza principale di cui il sistema immunitario ha bisogno per difendersi al meglio è la vitamina C. Ecco, allora, qualche approfondimento su come assumere la vitamina e cosa fa per il nostro organismo.

Come rinforzare il nostro sistema immunitario nel modo giusto

L’autunno e l’inverno portano con sé sbalzi di temperatura, aria fredda e tanta umidità. Tutti questi elementi hanno un effetto negativo sul nostro corpo e spesso ci ammaliamo. Gli esperti, per prevenire condizioni come tosse, raffreddore e mal di gola, danno dei precisi consigli.

Capire se il sistema immunitario funziona bene è semplice perché se qualcosa non va l’organismo manda immediatamente dei segnali. Oltre a malanni di stagione, possono verificarsi anche stress, stanchezza, debolezza, disturbi intestinali e difficoltà nella concentrazione.

I consigli degli esperti per rafforzarlo e per aiutarlo nel modo corretto sono questi:

diminuire il più possibile lo stress: questo agisce negativamente sui globuli bianchi;

dormire le ore necessarie e bene: la qualità del riposo notturno mette in condizione organi e cellule di difendersi molto meglio;

attenzione a fumo e alcool: sono nemici giurati di tutto l’organismo;

mangiare bene con una dieta varia ed equilibrata : è necessario assumere tutti i nutrienti, tutte le vitamine e i sali minerali;

: è necessario assumere tutti i nutrienti, tutte le vitamine e i sali minerali; fare un po’ di attività fisica: utile per rilasciare endorfine, per attivare il metabolismo e rimanere in peso forma.

Due bevande toccasana ricche di vitamina C

A cosa serve la vitamina C? Questa sostanza è fondamentale per gli antiossidanti che combattono i radicali liberi e riescono a prevenire molte malattie e patologie. Si può trovare in diversi alimenti, come gli agrumi, ma esistono anche degli integratori in commercio.

Dopo aver consultato il proprio medico, si potrebbe inserire nella propria dieta qualche succo naturale per farne il pieno. Ecco due idee buone e salutari:

un bicchiere di succo di arancia, una guava, il succo di un limone e un cucchiaino di miele;

aggiungere al precedente succo un po’ di zenzero e due fette di ananas.

Le vitamine, i sali minerali e le sostanze presenti in questi prodotti della natura possono dare una mano a prevenire i malanni di stagione in modo da riuscire ad affrontare meglio i mesi freddi.