Come far crescere le unghie più velocemente e più forti in pochi giorni

Le unghie sono una spia sul nostro stato di salute. Sono infatti moltissimi i disturbi che possono avere ripercussione anche sulle unghie. Ad esempio, molte carenze alimentari rischiano di indebolire le unghie, come quella di vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina E, ma anche di sali minerali come ferro, zinco, o rame.

Se abbiamo un sistema immunitario compromesso, inoltre, le unghie potrebbero facilmente cadere vittima di infezioni fungine, batteriche o virali.

Ma se abbiamo escluso queste patologie e le nostre unghie appaiono comunque fragili o si rompono facilmente, cosa possiamo fare per renderle più robuste? Vediamo alcuni consigli.

Attenzione alla manicure, non tocchiamo le cuticole

La prima regola è di non operare manicure troppo aggressive. Prodotti quali smalto (soprattutto quello permanente) o acetone non fanno certamente bene alle unghie, specialmente se sono già compromesse. Ma l’errore peggiore è quello di sollevare, spingere indietro o tagliare le cuticole. Le cuticole svolgono un’azione assolutamente fondamentale nella protezione delle unghie da infezioni e sporco, e non dovrebbero mai essere rimosse se ci teniamo al benessere delle nostre unghie. Ma oltre all’astenersi dal danneggiarle, cosa possiamo fare per favorirne la crescita e mantenerle in salute?

Come far crescere le unghie più velocemente integrando nella dieta la biotina

Tra tutti gli elementi nutritivi indispensabili per il benessere delle unghie ce n’è uno in particolare che potrebbe avere un impatto maggiore sulla loro salute. Si tratta della biotina, o vitamina B8. Essa, oltre a contribuire al benessere delle unghie, è fondamentale per la pelle. Contribuisce infatti a mantenere intatta la barriera dermica e ci aiuterebbe a combattere infezioni della pelle, dermatiti e acne. Importantissima anche per il benessere del cuoio capelluto. Ma in quali alimenti si trova?

La biotina è presente in uova, arachidi, funghi, lievito, fegato, latte e formaggio

Se vogliamo sapere come far crescere le unghie più velocemente, dovremmo rivolgerci alla biotina. Per fortuna, non è difficile procurarci cibi ricchi di biotina per aiutare le nostre unghie a tornare sane e forti. Sia i vegetariani sia chi mangia carne potranno integrare nella dieta alimenti ricchi di biotina. Ad esempio, contengono molta biotina il fegato e l’uovo (in particolare il tuorlo). Ma anche verdure come arachidi, noci e piselli. Anche i funghi sono ricchi di biotina, per non parlare di lievito (e alimenti lievitati in genere), latte e formaggio. Integrando regolarmente questi alimenti nella dieta, faremo il pieno di biotina.

Soltanto su indicazione medica potremmo anche assumere degli integratori, per aiutare a riportare i livelli di biotina nel nostro corpo entro i parametri più salutari.