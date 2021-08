Agosto è arrivato ed eccoci nel pieno dell’estate, fatta di mare, sole, aperitivi e buon cibo. La vigilia di Ferragosto è per tradizione la festa più attesa dei mesi estivi, in cui ci si riunisce con gli amici più stretti. Tra musica, balli e cene a base di prodotti tipici, la sera del 14 e il pranzo del 15 rappresentano momenti di incontro e divertimento.

Purtroppo, però, proprio come l’anno scorso, neppure quest’anno potremo dedicarci ai soliti bagordi dei tempi passati. Le restrizioni ancora in vigore e la necessità di mantenere una certa prudenza, infatti, non ci permettono di lasciarci andare come probabilmente vorremmo. Tuttavia, possiamo trovare una soluzione alternativa e reinventare i giorni della vigilia e del ferragosto. Come sopperire alla mancanza delle notti brave e degli incontri con gli amici senza restare con l’amaro in bocca? Semplice, godendoci il pranzo del 15 con una ricetta fresca e deliziosa.

Non la solita pasta ma un’originale ricetta dal sapore di mare per il pranzo di Ferragosto

Noi della Redazione abbiamo pensato ad un manicaretto originale, diverso dalla solita pasta ma anche dalla solita insalata di riso. La voglia di qualcosa di fresco, ma che sia al contempo nutriente e gustoso, ci ha fatto venire in mente questa fantastica ricetta. Stiamo parlando dell’orzo freddo a base di frutti di mare, una via di mezzo tra un risotto e la classica insalata.

Per quattro persone, ci serviranno:

280 grammi di orzo;

250 grammi di frutti di mare (cozze, seppie, gamberi e polipetti) freschi o decongelati;

1 spicchio d’aglio;

100 grammi di pomodorini pachino;

prezzemolo, olio e sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, mettiamo a bollire l’acqua con il sale, versiamo l’orzo e lasciamo che cuocia mentre prepariamo il condimento. Sciacquiamo il pesce, se fresco, e mettiamolo da parte. Prendiamo una padella, oliamola leggermente e facciamo rosolare lo spicchio d’aglio. Dopo qualche minuto, rimuoviamolo e aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà e il pesce, che lasceremo finché non sarà ben cotto.

Appena l’orzo sarà pronto, scoliamo l’acqua e lasciamolo raffreddare per qualche minuto. Facciamo la stessa cosa col pesce e, quando entrambi saranno diventati freddi, uniamoli e aggiungiamo un filo d’olio e del prezzemolo. Mescoliamo per bene et voilà, il nostro piatto è pronto: buono, veloce e soprattutto sano. Non la solita pasta ma un’originale ricetta dal sapore di mare per il pranzo di Ferragosto, all’insegna del benessere e della leggerezza.