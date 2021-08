Durate la primavera e l’estate le piante che abbelliscono giardini e balconi ci incantano con i loro meravigliosi colori.

In particolare, l’ortensia è uno dei fiori molto coltivati e apprezzati per la sua bellezza ed eleganza. Una pianta raffinata che durante la fioritura ci regala un’intensa esplosione di colori e profumi.

L’ortensia che troviamo spesso nei giardini e che tutti conosciamo prende il nome di Hydrangea, dotata di grandi foglie verdi e di fiori mozzafiato.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo far conoscere ai nostri Lettori, una varietà di ortensia molto particolare. Paliamo dell’ortensia paniculata o Hydrangea paniculata, che proviene dalla Cina e dal Giappone ed è molto apprezzata per le abbondanti fioriture e per la sua resistenza al freddo.

Rispetto alle altre varietà, si presenta come un arbusto importante che può superare i 2 metri di altezza. Le foglie di un colore verde brillante, sono molto decorative e apprezzate per la loro bellezza. I fiori, rosa o bianchi, hanno una forma particolare, simile a quella di una pannocchia. Fioriscono a partire dalla base fino ad arrivare alla punta e, a differenza delle altre varietà, iniziano a fiorire non prima del mese di luglio. Infatti pochi sanno che questa particolare ortensia colora e profuma i giardini anche a fine estate.

Ma come si coltiva questa varietà di ortensia

L’ortensia paniculata ama i luoghi semi ombreggiati e si adatta perfettamente al clima freddo o mite. Facciamo attenzione a non esporla direttamente ai raggi solari perché potrebbero rovinare i fiori e le foglie.

Non ha particolari necessità ed esigenze, solo in primavera e durante la fioritura è consigliato utilizzare dei concimi a lenta cessione, per far crescere la pianta sana e rigogliosa. Le innaffiature devono essere regolari durate l’estate, mentre in inverno vanno praticate saltuariamente.

Le potature anche drastiche devono avvenire durante il periodo invernale per far in modo che le nuove infiorescenze siano più grandi e sane.

Uno sguardo alle malattie della pianta

L’ortensia paniculata è una pianta molto rustica, ma teme l’attacco di afidi e parassiti. Questi nemici pericolosi si nutrono della linfa contenuta nelle sue foglie. Nell’articolo “Non sottovalutiamo queste macchie sulle foglie delle nostre ortensie perché potrebbero diffondersi e rovinare tutte le piante del giardino” facciamo riferimento alle malattie fungine che se non curate per tempo possono rovinare le nostre ortensie.

