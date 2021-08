Imparare a capire qual è la nostra forma del viso è importantissimo per tantissimi scopi. Tra questi scegliere il make-up adatto, il taglio di capelli ideale o anche la giusta montatura di occhiali. Sono tutti fattori che vengono influiti dalla propria forma del viso. Ma ecco come capire qual è la nostra forma del viso per valorizzarci al meglio.

Capire che tipo di viso abbiamo non è difficile, basta concentrarci sui giusti dettagli. Le forme del viso sono 5 e tutte e 5 si caratterizzano per dei dettagli specifici che le rendono inconfondibili. In alcuni casi le differenze tra le varie forme del viso sono evidenti, in altri casi sono un po’ più complicate da capire ma con la giusta attenzione si riesce a distinguere le differenze.

Per capire che forma del viso abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno è un metro da sarta. Con il metro dobbiamo poi andare a misurare vari punti del nostro viso. Per prima cosa si misura la lunghezza della fronte, da tempia a tempia. Poi si misura la mascella, dalla parte iniziale (attaccata all’orecchio) fino al centro del mento. Infine, si deve misurare dall’attaccatura della fronte fino al naso, e da naso fino al mento. Una volta ottenute queste misure si potranno confrontare e ci faranno capire se le forme del nostro viso sono omogenee oppure se una parte è più ampia dell’altra. Vediamo ora quali sono le forme del viso esistenti e come riconoscerle.

Viso ovale

Il viso ovale è il viso dalle proporzioni più regolari tra tutti. Non presenta particolari sporgenze da nessuna parte, anzi le forme e le dimensioni sono ben bilanciate tra di loro. Un modo utile per riconoscere il viso ovale è guardare la distanza tra l’attaccatura della fronte e il naso e successivamente quella tra naso e mento. Se la distanza è uguale ci troveremo davanti ad un viso ovale.

Viso lungo

Questa tipologia di viso è semplicemente più allungata e stretta rispetto al viso ovale. Molto spesso può risultare che la distanza tra fronte e naso e quella tra naso e mento siano diverse.

Viso tondo

È un tipo di viso che si caratterizza per le forme tondeggianti. La larghezza e la lunghezza si sviluppano più o meno allo stesso modo.

Viso quadrato

Il viso quadrato è caratterizzato da una mascella ben definita e squadrata. È solitamente molto facile da riconoscere proprio per via della mascella ben definita.

Viso a cuore

È una tipologia di viso che si caratterizza per avere un’attaccatura dei capelli più pronunciata al centro della fronte. Questa particolarità dà al viso la caratteristica forma a cuore. Se ne deduce che fronte e tempie risultino essere la parte più ampia di questa tipologia di viso.

