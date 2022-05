Non la solita pasta ma prepariamo un primo che profuma d’estate con un pesce di stagione molto rinomato

La primavera ci mette di fronte a giornate dalle temperature miti che, però, sono anche alternate a quelle più fredde. La pioggia, infatti, può sorprenderci all’improvviso, quando siamo a casa, all’ora di pranzo. L’ideale, quindi, permane il preparare ancora un piatto caldo, confortante e fumante, per scaldarsi un po’. È anche bello, però, mangiare pensando a quando il bel tempo finalmente sarà definitivo, come all’arrivo dell’estate. Potremmo quindi cucinare un piatto che coniuga tutto questo. E ben diverso da spaghetti o pennette da scolare al dente. Quindi, non la solita pasta ma prepariamo un primo a base di riso, caldo e gustoso. E aggiungiamo un pesce di stagione molto rinomato come il gamberone, che ci farà immediatamente pensare al mare e alle vacanze.

Prepariamo quindi il nostro piatto di risotto ai gamberoni grazie a questa lista di ingredienti:

250 g di riso;

5 gamberoni;

burro q.b.;

½ bicchiere di vino bianco;

½ limone;

olio extravergine di oliva q.b.;

prezzemolo q.b.;

1 dado di brodo vegetale;

sale fine q.b.

Per preparare il nostro primo iniziamo a prelevare la testa e la coda ai gamberoni. Quindi sgusciamoli e rimuoviamo il filo nero centrale. Tagliamoli a pezzi grossi e mettiamoli da parte, in una ciotola. Prendiamo una pentola e scaldiamo un filo di olio d’oliva con una noce di burro. Aggiungiamo il riso con un pizzico di sale, tostiamo, sfumiamo con il vino bianco e spremiamo il mezzo limone. Lasciamo che il riso assorba i liquidi e, a parte, prepariamo una pentola di brodo vegetale con il dado.

Quando pronto, aggiungiamo una parte del brodo al riso e cuociamo. A metà cottura aggiungiamo i gamberoni. Proseguiamo la cottura aggiungendo ancora un po’ di burro e la restante parte di brodo. Spegniamo il fuoco e versiamo il riso nel piatto, insieme a un po’ di prezzemolo. Possiamo servire il risotto ai gamberoni dopo un antipasto al prosciutto e parmigiano e accompagnarlo a un vino bianco. Avremo preparato un piatto diverso dal solito, invitante, buono e che ci risolleverà subito l’umore.

