In cucina non si sa più che inventarsi. Ogni ricetta è un vero capolavoro di creatività e combinazione di sapori che creano delle pietanze davvero spettacolari.

Ogni volta che si pasticcia in cucina, con la voglia di realizzare prelibatezze, le aspettative sono sempre al di sopra di tutto. In fondo un po’ tutti durante la preparazione non vedono l’ora di poter assaggiare la loro creazione.

Un compito molto gratificante tra i fornelli

Chi provvede a cucinare in famiglia, ha un compito di grossa responsabilità. Il primo fra tutti è quello di portare in tavola cibi sani in una dieta equilibrata ricca di fibre, verdure, frutta, pesce, carne e così via.

Oltre a portare un benessere salutare, il cuoco di casa ha anche grosse gratificazioni in cucina. Del resto le ricette della mamma sono solitamente le più buone. Così da un compito scrupoloso e coscenzioso, ci possono essere anche grandi soddisfazioni di gusto.

Quindi, non la solita crostata di mele, ma abituiamoci a qualcosa di coreografico da portare in tavola per ogni occasione.

Ingredienti

125 gr di farina integrale;

4 mele rosse;

125 gr di farina di mandorle;

80 gr di zucchero di canna;

40 gr cioccolato bianco;

30 gr burro chiarificato;

45 gr olio di semi di girasole o arachidi;

40 gr amido di mais;

marmellata di arance.

Non la solita crostata di mele ma questa deliziosa e coreografica che farà impazzire tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il cioccolato bianco e il burro che potranno essere sciolti e amalgamati in un pentolino sul fuoco a bagno maria. Successivamente, togliere il pentolino dal fuoco, aggiungere l’olio di semi, girare e lasciar raffreddare.

Nel frattempo prendere un recipiente e versare la farina integrale, quella di mandorle, l’amido ed infine lo zucchero. Miscelare il tutto e con l’aiuto di una planetaria con gancio d’impastatrice, oppure a mano, aggiungere pian piano il primo composto di cioccolato, burro ed olio oramai freddo e anche circa una tazzina d’acqua.

Amalgamare gli ingredienti per bene fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo, molto simile alla frolla. Lavorare fino a quando questo non si staccherà dalle pareti della ciotola, poi coprire con la pellicola per alimenti e lasciar riposare in frigorifero per circa 15 minuti.

Nel frattempo prendere uno stampo da crostata, imburrarlo ed infarinarlo. Poi prendere l’impasto dal frigo e stenderlo per uno spessore di circa 5 mm e rivestire lo stampo con cura. Con una forchetta bucherellare l’impasto ed infornare per circa 15 minuti a 180°C.

Durante questo passaggio, prendere le mele, denocciolarle e tagliarle a fettine finemente con tutta la buccia. Poi prendere la marmellata, farla sciogliere a bagno maria, versare le mele e girare delicatamente per non rompere le fettine sottili.

Quando la base della crostata sarà cotta, farla raffreddare ed inserire pian piano le varie fettine di mela in piedi sul lato senza buccia formando una vera e propria rosa fatta di cerchi concentrici.

Letture consigliate

Valgono oro questi ingredienti naturali applicati sui nostri capelli per averli sani e aiutarli a crescere più velocemente