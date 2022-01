Mercati che forse hanno già segnato il loro minimo annuale ma a tal proposito siamo in attesa di conferme che dovrebbero venire dai prezzi entro questo venerdì. Ci sono frattanto diversi titoli che sui loro recenti minimi hanno formato degli swing di bottom confermati dai nostri oscillatori di momentum. Fra di essi, ritroviamo un titolo che abbiamo inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni a gennaio dello scorso anno al prezzo di 1,30/1,35. Infatti, il titolo Alfio Bardolla potrebbe aver segnato il minimo annuale.

Procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso l’odierna giornata di contrattazione al prezzo di 3,40 in rialzo dell’1,19% rispetto alla seduta precedente. Da inzio anno, ha segnato il minimo a 3,15 e il massimo 3,86. Nel corso del 2021 invece, il minimo a 1,269 e il massimo 4,08.

Analisi sommaria di bilancio

La società opera nel settore dell’educazione finanziaria distribuendo corsi online, ebook/libri, seminari e capitalizza attualmente in Borsa circa 17,1 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) proiettano un fair value a 7,41 euro, mentre il nostro Ufficio Studi reitera il giudizio a 8,20 in attesa della pubblicazione dei dati definitivi dello scorso anno.

Le nostre previsioni sono molto ottimistiche e riteniamo che ci siano i presupposti per rivedere al rialzo e di non poco le nostre stime.

Ii giudizio del nostro Ufficio Studi è Strong Buy Long term.

Il titolo Alfio Bardolla potrebbe aver segnato il minimo annuale e iniziato la salita

Di seguito le nostre proiezioni per l’anno 2022:

area di minimo 2,67/3,38

area di massimo 5,59/6,20 con possibili estensioni verso gli 8,10.

Il recente minimo di 3,15 segnato nel giorno 26 gennaio, potrebbe rappresentare un minimo rilevante dal quale ripartire per i prossimi 12 mesi.

La strategia di investimento

Fino a quando reggerà al rialzo il supporto di lungo termine di 3,04, l’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è posto in area 4,18. Il nostro obiettivo a 12 mesi è posto in area 5,59/6,20 con possibili estensioni verso gli 8,10.

Il supporto di breve è posto a 3,26 mentre la prima resistenza da superare è in area 3,49. Una chiusura di questa settimana superiore a questo livello lancerebbe i prezzi verso forti rialzi e confermerebbe che il minimo di 3,15 potrebbe essere stato lasciato alle spalle (e forse in modo definitivo per quest’anno).

Se la nostra view si rivelasse corretta, nei prossimi giorni potremmo assistere a un’esplosione di momentum accompagnata da una forte impennata dei volumi.

A tal proposito, i volumi medi degli ultimi 3 mesi sono stati 21.000 pezzi circa. Quindi attenzione: il titolo scambia poco e chi ha intenzione di comprarlo o di continuare ad averlo nel proprio portafoglio deve valutare la possibilità che si possano verificare oscillazioni di breve termine anche elevate.