La colazione dei campioni, era così che recitava una vecchia pubblicità per definire quella che è diventata tra le colazioni più amate e mangiate della storia. Stiamo parlando delle classiche fette di pane ricoperte di crema spalmabile al cacao e nocciola.

Una bontà senza tempo che da anni spopola tra intere generazioni. Da spalmare su fette di pane, fette biscottate, deliziosa per farcire panini e insaporire le torte.

Una vera delizia che troviamo sul mercato in vari formati e con l’aggiunta o meno di più ingredienti. Negli ultimi anni la troviamo tra gli scaffali del supermercato anche nella versione proteica.

Tuttavia come tutti i prodotti processati, le creme alla nocciola sono ricche di zuccheri e grassi poco salutari. Per ovviare a questo, potremmo decidere di preparare la nostra crema spalmabile in casa. Non una classica crema alla nocciola e cacao, ma una vera delizia a base di datteri e mandorle.

Non la solita crema spalmabile alla nocciola ma per insaporire fette di pane, torte e crostate ecco una deliziosa e velocissima ricetta senza zucchero

La crema di datteri al cacao può essere consumata a colazione ma anche a merenda. Da addizionare a torte, crostate, da spalmare su pancake e gallette. Una crema interamente vegana, facilissima da realizzare e deliziosa dà mangiare.

Crema spalmabile datteri e cacao

Ingredienti per un vasetto

160 grammi di datteri denocciolati;

40 grammi di mandorle;

20 grammi di cacao amaro;

100 grammi di latte vegetale.

Procedimento

Denocciolare i datteri e riporli nel boccale di un frullatore; se i datteri dovessero essere molto duri meglio tenerli 10 minuti in acqua calda. Spellarli e poi metterli all’interno del robot da cucina. Aggiungere le mandorle e il cacao e tritare il tutto, fino ad ottenere un impasto omogeno. Aggiungere il latte e mescolare per altri 20 secondi, fino ad ottenere una crema morbida ma non eccessivamente molle.

Trasferire il composto in un vasetto di vetro e conservare per non oltre 4 o 5 giorni in frigorifero.

Chicche di gusto

Per darle un gusto più incisivo possiamo aggiungere qualche cucchiaino di rum alla preparazione. Il risultato sarà fenomenale e non ci resterà che spalmarla sulle amate fette di pane accompagnate da un piacevole bicchiere di latte fumante.

Se si preferisce è possibile sostituire le mandorle con le classiche nocciole per ottenere un sapore più simile alla classica crema spalmabile.

